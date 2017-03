El Boiro vuelve a confiar en Fredi tras anunciar su marcha

Durante unas horas en la tarde de ayer Fredi Álvarez dejó de ser el entrenador del Boiro, una vez que llegó a un acuerdo con la directiva tras la derrota del domingo en Guijuelo. El club incluso llegó a anunciar de “mutuo acuerdo” la marcha del moañés a primera hora de la tarde, pero por noche el presidente David Places y el coordinaror deportivo Sito Pérez se reunieron con Fredi y sus ayudantes en Pontevedra y decidieron dar marcha atrás a esta decisión. “É mellor que siga Fredi, foi el quen solicitou marchar, pero logo de reunirnos con el durante case dúas horas analizando pros e contras, a mellor solución non é cambiar de adestrador para os sete partidos que quedan”, explicaba ayer noche Sito Pérez.



El domingo por la noche en el viaje de vuelta de Salamanca, Fredi puso su cargo a disposición del club por vía telefónica. En principio el Boiro aceptó que su marcha podría servir de revulsivo y empezó a plantearse la opción de que el ayudante de Álvarez, el vigués José Tizón, se hiciera cargo del equipo. Durante unas horas no cesaron de ofrecerse entrenadores en Barraña. Pero finalmente, presidente y coordinaror se decantaron por la línea continuista porque “Fredi está con gañas de seguir e de sacalo adiante”. Las razones, según explican desde el club, son solo deportivas y no económicas (adeuda varios nóminas). El presidente, ayer en Radio Galega, dejó caer que no descarta prescindir de jugadores.