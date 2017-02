Las buenas prestaciones al fin tienen gratificación en A Illa

Y las buenas sensaciones se tradujeron en un triunfo para alejar fantasmas. El Céltiga se impuso al Barco ayer en el Salvador Otero y retoma el rumbo adecuado en su travesía hacia la permanencia. Marcaron Marcos Rodríguez y Emilio. Los isleños llegan a los 30 puntos, solo uno que menos que su rival, que es una colección de exjugadores de Segunda B que están prácticamente descartados para la lucha por el play-off y coquetean con los puestos de descenso.

El partido salió como planteó Edu Charlín. Ante un rival con la calidad individual de los ourensanos, el Céltiga se puso el mono de faena y jugó con una intensidad alta para incomodar la posesión del balón de los de Javi Rey. Aunque fue el Barco el que avisó primero tras un error en la salida de balón del Céltiga, pero Iago Beceiro no llegó para rematar. El Céltiga fue tomando el control de juego con el paso de los minutos, maniatando a un Barco que era incapaz de hacer largas secuencias de pases y encerrar a los arousanos. Si en anteriores encuentros el Céltiga recibió goles en los minutos cercanos al descanso, esta vez las tornas cambiaron. A balón parado encontró el premio. El central zurdo Marcos Rodríguez aprovechó la concesión de la zaga del Barco para marcar a tres minutos del descanso. Animados por el gol y por las sensaciones del primer acto, el Céltiga juntó líneas en la segunda parte y no escatimó esfuerzos para defender su mínima ventaja. El Barco avisó de nuevo por mediación de Iago Beceiro, que se encontró con un acertado Marcos Bermúdez. El Céltiga fue creciendo en el partido con el paso de los minutos, sintiéndose cómodo en el guión del partido que pudo sentenciar en una doble ocasión de Machu y Estefan. A a contra sí llegaría el tanto de la tranquilidad. Pablo Berros recuperó un balón y habilitó a Javi Vidal, que remató con acierto con la zurda. Con el 2-0 el Céltiga supo jugar el último cuarto de hora para asegurar una victoria que le permite coger impulso en la abierta pelea por salvarse.