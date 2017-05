El cadete Lauti salva un punto que da vida al Portonovo

Se va acabando la liga, y al Portonovo le quedan cada vez menos opciones para lograr, cuando menos, evitar el descenso directo. Ayer logró un meritorio empate ante el líder, Cultural Areas, en un encuentro en el que los de Olvieira mostraron una de sus mejores versiones en esta segunda vuelta. Tal fue que en los últimos instantes del encuentro el empuje local llegó a intimidar al propio Cultural, quien dio por bueno el resultado y se limitó a no pasar apuros el poco tiempo que restaba.



No empezó bien el encuentro para los arlequinados. Antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos, Nuno Paulo adelantó a los visitantes con un buen chut desde el borde del área. Este gol no amilanó al Portonovo, que, con nada que perder, reaccionó muy bien a la difícil situación que se le planteaba. Así, los portonoveses paulatinamente se fueron haciendo dueños del esférico, y trenzando bien las jugadas, fueron quienes de ir creando diversas ocasiones. Ya en el minuto 20 se producirían los primeros acercamientos locales, que serían una constante en el resto de la primera mitad; Félix, y en el posterior rechace, Javichu, estuvieron muy cerca de igualar para los locales. La tuvo Iván nuevamente y, a poco de finalizar los primeros 45 minutos, por segunda vez Félix tuvo el empate. Tras la reanudación, Félix, el jugador más incisivo del Portonovo, volvió a llevar peligro al área visitante, pero serían estos quienes estuvieron a punto de dar un golpe de efecto cuando Telmo estrelló el balón en el travesaño, ocasión que podía haber supuesto el 0-2 y matado el partido. Tras tomar oxígeno, el Portonovo volvió a retomar la iniciativa, y su insistencia dio sus frutos; Félix, el jugador más activo por parte local, anotaba el empate a poco más de un cuarto de hora para la conclusión. Todavía quedaba tiempo para mucho, como se vio, y fue el Cultural de Areas quien nuevamente golpeó primero, al aprovecharse Alberto de un rechace para anotar el 1-2 a falta de 3 minutos para el final. El gol, que cayó como un jarro de agua fría, habría supuesto el descenso directo portonovés de no haber sido por la inspiración del filial Lauti, quien, con talento y sangre fría, regateó por dos veces al mismo defensor, sorteó posteriormente a Sergio para anotar el empate y salvar el punto.