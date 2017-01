El Cambados 2017 ambiciona una tercera victoria seguida en la difícil pista de Morón

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 juega esta tarde en Morón (Sevilla) a partir de las 18 horas uno de esos partidos que hacen disfrutar a los protagonistas por el potencial del rival y el ambiente que se genera en la pista. El equipo de Manu Santos aventaja en solo una victoria al cuadro sevillano, que partió con altas expectativas esta temporada y no tuvo un inicio deseado. Hasta el punto de que el técnico Javier Fijo fue relevado del cargo a mediados de noviembre tras tres derrotas seguidas, haciéndose cargo del equipo su ayudante y exjugador Rafa Fufián.

Desde entonces, el Morón ha ganado cinco de sus ocho partidos. Cambiando piezas y su estilo respecto al conjunto que cayó por 29 puntos en O Pombal en octubre. Ya no solo por el entrenador, también en el plantel, como apunta el propio Manu Santos. “Han cambiado algunas piezas en el juego interior, incorporando al ex del Xuven Placide Nakidjim, además estarán Keshiro que no jugó en Cambados en la primera vuelta y Zizmic, jugador cedido por el Real Betis de ACB”. Los sevillanos tienen en el mayor de los hermanos Marín, Alo, a su jugador más determinante en ataque. Anota más de 15 puntos por partido. Secundado por el escolta Tyler Gaffaney, ex de El Olivar, que aporta más de 11 puntos con un 42 % en triples. La llegada de Placide y la presencia del ex ACB Chagoyen dotan de fortaleza el juego interior local. Por eso Manu Santos destaca el aspecto físico como un escollo a salvar para que el Xuven pueda repetir victoria en Morón como el pasado año (79-84).

La expedición cambadesa llegó ayer a Morón tras un largo viaje de madrugada en autobús. Hoy por la mañana realizarán una sesión de tiro. Santos dispone de todos sus jugadores en buenas condiciones físicas. Habla del choque con ambición y cautela. “Va a ser complicado e igualado, es una pista pequeña pero que mete gente y se genera mucho ambiente. Ellos han cambiado su estilo, ahora son más agresivos en ataque”. El Cambados CEV 2017 tratará de imponer su ritmo, dominar el rebote y leer bien las defensas que planteen los de Rafa Rufián. Un triunfo supondría aventajar en dos partidos y average a un rival directo en la pelea por las plazas de play-off de una liga que se iguala cada vez más en la parte alta de la clasificación.