El Cambados CEV 2017 batió el récord de la temporada con sus 18 triples anotados

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 estableció el sábado en su triunfo ante el Aquimisa Queso Zamorano el récord de la temporada en triples anotados en un partido. Nada menos que 18 en 35 intentos. Hasta siete jugadores se sumaron al festival amarillo desde la línea de 6.75, castigando la defensa tan cerrada de un rival que permitió tiros cómodos y liberados. El equipo de Manu Santos, sexto en la clasificación con 10 victorias, las mismas con las que acabó la temporada pasada, continúa dejando registros para el recuerdo en esta mágica campaña. El Xuven no solo es el máximo anotador de la liga, es segundo en porcentaje de acierto en tiros de campo con un 45.6 %.

Manu Santos considera que los 18 triples anotados ante los zamoranos no fueron una casualidad. “Pocos de esos triples fueron mal tirados. Su consigna parecía cerrarse. Cada ataque podíamos tirar solos de tres. Si todo el partido estás encontrando buenas opciones de tiro lo normal es que se empiece a meter. Con nuestro estilo de juego al final siempre se quedaba alguien solo. Ha sido un partido de lectura. Los interiores lo han leído muy bien”. Al buscar el pase adicional, los locales encontraron un hombre libre para ejecutar un lanzamiento a pies parados. Aunque empezaron fríos en el primer cuarto, con el paso de los minutos las muñecas se fueron calentando. En especial la de Juan Rubio (5/7 en triples) y la de Matt Don (4/6), que desde su llegada a Cambados no deja de sorprender con su crecimiento en distintos aspectos del juego. El Xuven se mantiene en la pelea con los mejores tras una primera jornada de la primera vuelta en la que perdieron los colíderes Covirán y Lucentum. El equipo arousano ya prepara el duelo del sábado en Sevilla ante el Aceitunas Fragata Morón, el equipo más enrachado ahora mismo tras sus últimas tres victorias. Para los de Manu Santos comienza su particular cuesta de enero, que proseguirá en febrero, con los duelos ante Lucentum, Zornotza y Azpeitia.