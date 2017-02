El Cambados CEV y su afición reciben la visita del “sólido” líder Sammic ISB

“Solidez” es el sustantivo que utiliza en más ocasiones el entrenador del Xuven Manu Santos al referirse al Sammic ISB, que juega esta tarde en O Pombal (18 horas). Llega el equipo más enrachado de Leb Plata tras ganar sus últimos seis encuentros seguidos. Llega la mejor defensa de la liga, que solo encaja 67 puntos por partido. Llega Ander García, viejo conocido que regresa. Llega la mejor pareja interior de la categoría, la que forman el norteamericano Tim Dezelski (11,5 puntos y 7,2 rebotes) y el internacional neozelandés Mike Karena (12,8 puntos y 6,3 rebotes). Llega el equipo que acabó con la racha triunfal del Xuven en el inicio de liga. Llega un ex del Peixegalego que fue el verdugo en aquel partido en Azpeitia a finales de octubre al anotar 7/8 en triples. Llega el subcampeón de la última fase regular. Llega el líder en solitario de la competición.

Y espera el Xuven, esta temporada Cambados Cidade Europa do Viño 2017. Espera el mejor ataque de la categoría. Espera el segundo equipo que más puntos promedia en las dos grandes ligas masculinas FEB. Espera el tercer equipo en número de victorias como local. Espera la “marea amarela”. Espera una plantilla que ha tenido una buena semana de trabajo, sin sobresaltos ni lesiones en el aspecto físico. Espera el rodillo amarillo, capaz de llevar los partidos a un ritmo vertiginoso de principio a fin. Espera el equipo que le ha ganado a todos los rivales que no ocupan plaza de play-off. Esperan los jugadores que van camino de firmar la mejor temporada de su historia.

En definitiva, un partidazo que uno no puede ni debe perderse, salvo que tenga una razón muy importante para no estar en O Pombal esta tarde.