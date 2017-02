El Cambados CEV apela a la defensa y al apoyo del público para tumbar al líder

El más difícil todavía. Un Cambados Cidade Europea do Viño 2017 cargado de ambición y confianza recibe esta tarde en O Pombal al líder y máximo favorito al título, el Covirán Granada (18 horas). Solo un triunfo separa en la tabla a los dos equipos más en forma de la competición en la actualidad. Se presentan con una racha de cuatro victorias. La misma que lleva el Xuven en casa donde vibra la “marea amarela”. Hoy más que nunca, en pleno Entroido, los aficionados darán colorido O Pombal. Será medio día de ayuda al club y los socios abonarán cinco euros. La ocasión bien lo merece porque el Xuven puede poner patas arriba la liga. Con su humilde presupuesto y su plantel nutrido en verano de jugadores de la Liga EBA.



“Con buenas sensaciones, hemos hecho una buena semana de entrenos”, así está el Xuven horas antes del partido en palabras de su entrenador. “El rival es potente, tiene una plantilla con calidad y recursos ofensivos y defensivos, tiene experiencia, talento y físico”. Pese a todo el Xuven no se amilana. “Va a ser un partido de mucha presión, ellos se juegan el liderato y nosotros buscamos la victoria”. Santos habla de dos aspectos. Una mezcla explosiva para soñar. “Hacer una buena defensa y el apoyo de nuestro público”. Granada mete cuatro mil en su pabellón. Cambados 600, pero fervientes.



El líder está plagado de exjugadores de Leb Oro y con dos hombres de garantías por puesto. Empezando por los bases Cobos y Corts, siguiendo por los escoltas Iván Martínez y Bowie, “un jugador físico y rápido que genera mucho en uno contra uno”. Con aleros tiradores; el ex amarillo Almeida y el croata Milekovic. Con dos de los mejores cuatros de la liga. Son De Lattibaediere, que ascendió con Araberri, “un jugador físico y atlético que aporta muchísimo”, y Bortolusi y su experiencia en Leb Oro.



Y dos cincos grandes. Un ilustre veterano, el ex ACB Jesús Fernández, y el joven rumano de 2,12 metros Uta, que “ha mejorado mucho y tiene un buen futuro por delante”, dice Santos, que espera “un partido duro”.