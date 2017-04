El Cambados CEV evita distracciones en su idea de ganar hoy a Valladolid

O Pombal disfruta esta tarde de su último partido de la fase regular de Leb Plata. El Cambados Cidade Europea do Viño 2017, segundo clasificado con 20 victorias en 28 encuentros, recibe a Ulsa CBC Valladolid, que es octavo con 5 victorias menos que los locales. El Xuven necesita ganar para asegurarse llegar a la última jornada el sábado en León con opciones de título. La última y mala experiencia ante Albacete la semana pasada hace que en el vestuario se olviden completamente de Sammic, que es líder y juega en Ávila también a las 18 en horario unificado. Los cinco sentidos de los cambadeses estarán en su partido, que no será fácil porque Valladolid se está jugando una plaza en el play-off y ya les ganó en la primera vuelta 77-74.



En el conjunto pucelano destaca por encima del resto el ala pívot Sergio De La Fuente, es el MVP de la categoría seguido de Charles. El vitoriano, con experiencia en Leb Oro, promedia 17 puntos y 10 rebotes por partido. En el partido de ida fue una pesadilla para los amarillos al anotar 27 puntos y capturar 13 rebotes. Las otras dos grandes amenazas del conjunto que entrena el ex ACB Paco García son el base norteamerciano Wade Chatman, que anotat casi 16 puntos por encuentro, y el alero británico Rowell Graham-Bell, capaz de aportar más de 11 puntos y 6 rebotes en cada jornada.



Manu Santos

El entrenador del Xuven explica que tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque Pedro Romera arrastra molestias en una rodilla. “Es un rival con mucha solidez defensiva y con jugadores importantes en la liga, como el MVP De La Fuente, un muy buen base Chaptam, un tres de los mejores de la categoría, Graham, y complementan con buenos jugadores nacionales como Astilleros, Miguel González o Pablo Esteban. Además por dentro son muy físicos con los africanos Sidibe y Mukendi”. Por todo ello sabe que “debemos hacer las cosas de la mejor manera posible” para que la victoria se quede en casa”. l