Cambados, ciudad del vino y del basket

Cambados, ciudad europea del vino 2017 y también del baloncesto. Y es que el Xuven, de la mano de la Federación Gallega y del Concello, volverá a organizar la fase final del Campeonato de España infantil masculino como en los años 2014 y 2015. Será del 11 al 17 de junio y Vilanova también será sede de un evento que reunirá a los 32 mejores clubes infantiles del panorama nacional. En total, según las cifras que maneja la organización, el Nacional atraerá a 400 jugadores y cerca de 3.500 aficionados a Cambados y Vilanova y al resto de la comarca, convirtiéndose en un acontecimiento no solo de primer nivel en lo deportivo, sino también en un notable reclamo en lo turístico.

En las instalaciones de Exposalnés, la alcaldesa de Cambados Fátima Abal, el alcalde de Vilanova Gonzalo Durán, y el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Francisco Martín, firmaron ayer el acuerdo que devuelve el Campeonato de España a O Salnés. Lo hicieron ante la presencia del presidente del Xuven Antonio Lema y del expresidente Jorge Castiñeiras, en la actualidad directiva de la Federación. También estuvieron presentes los concejales de Deportes de Cambados y Vilanova, Víctor Caamaño y Javier Tourís.

El Concello de Cambados asumirá los gastos de gestión y promoción, al igual que el de Vilanova en menor medida. Durante una semana se van a disputar partidos en el multiusos de Vilanova, en el de O Pombal y el del Instituto Ramón Cabanillas. Concretamente los de fase de grupos y primeros cruces. O Pombal centrará los últimos dos días los duelos decisivos de semifinales y la gran final.

Para ambos Concellos y el Cambados Cidade Europea do Viño 2017, albergar un evento de esta dimensión no será nuevo. Ya en el año 2013 la vila do albariño fue subsede del Campeonato de España Júnior que acogió Marín. Al año siguiente solicitaron el Nacional infantil, lo organizaron con la colaboración de Meaño y Vilanova, que fueron subsedes. Fue un rotundo éxito de público y también de espectáculo deportivo, con la victoria del Estudiantes en la prórroga sobre el Unicaja. En 2015 repitieron. Ganó el Madrid en la final, otra vez el Unicaja se proclamó subcampeón y Meaño y Vilanova albergaron partidos los primeros días.

El año pasado, con el cambio de gobierno en Cambados, no hubo tiempo material para solicitarlo, pero sí este año. El club pone su trabajo, la logística y el personal para llevar a cabo el evento. A cambio espera recibir algunos ingresos, no de la taquilla, ya que la entrada es gratis para el público, pero sí a través de diferentes iniciativas como la tradicional revista que entregan a los aficionados y sirve para publicitar negocios y comercios de la zona.