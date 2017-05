Cambados mima al AF Angola de Blas Charlín

A falta de solo un día para que comience la XXII edición del Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7, el representante africano en el evento, el AF Angola, fue recibido ayer en el Concello de Cambados por la alcalesa Fátima Abal. En la expedición angoleña figura el técnico cambadés Blas Charlín, adjunto a la dirección deportiva de este ambicioso proyecto de formación que dirige Toni Cortés, que entrena al equipo alevín. El AF Angola disputó ayer sendos amistosos ante el CJ Cambados y el Céltiga, saldados con victorias muy claras.

“A acollida en Cambados foi fenomenal”, explica Charlín. “Para moitos destes rapaces é a primeira vez que saen do país, que collen un avión e están nun hotel. Levaron unha alegría cando sairon do Concello co balón que lles regalaron a cada un”. El joven técnico cumple su tercer año en Luanda, el segundo en esta academia que tiene becados a 170 futbolistas, al margen de contar con una escuela de 700 jugadores. El trabajo de formación empieza a dar sus frutos, “tivemos xogadores a proba no Fluminense e tamén no Porto”. Charlín juega un papel fundamental en la captación de talentos “buscando xogadores nos barrios”.

Los jóvenes futbolistas angoleños jegan “o fútbol da rúa”, pero les falta rigor táctico, que es lo que tratan de implicarles en una academia que también colabora con la Federación. “O proxecto está moi ben, por riba dos obxectivos marcados e moi ligado ao social, é serio e o que se necesita é ter estabilidade”.

El AF Angola fue noveno el pasado año en el Arousa Fútbol 7. Charlín cree que darán un buen nivel a pesar de la exigencia del campeonato, que reúne a lo mejor del fútbol europeo de la categoría. “Creo que podemos gañar a calqueira, polas referencias que temos sabemos que esta edición vai a estar moi igualada”. Dos son los alevines que hay que seguir de cerca desde mañana en A Lomba en la academia de Blas Charlín, que viene de ganarle al Celta y al Milan en un torneo sub 13 en Dubai, son el central Jose Joao y el delantero Nelinho.

Llegó el Wellington

El Wellington Phoenix ya está en Vilagarcía, llegó ayer tarde y hoy a las 18 horas jugará ante el Ribadumia en el campo de O Terrón un partido amistoso. A lo largo del día de hoy llegarán el resto de participantes, salvo el Manchester City, que lo hará el propio viernes. En la primera jornada matinal del evento la organización ha invitado a escolares de diferentes centros educativas a disfrutar de los partidos (el CEIP A Lomba desplazará a 16 grupos de niños al campo). El sábado por la tarde y también el domingo la TVG2 retransmitirá en directo el campeonato.