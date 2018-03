El Cambados no perdona al Zacande en el derbi arousano

Victoria abultada del Juventud de Cambados en un derbi que, si bien la primera ocasión la tuvo el Zacande, a partir de ese momento los de Edu Charlín pasaron por encima de los meisinos con meridiana claridad.

En tan solo seis minutos, los que transcurren del 15 al 21, los amarillos dejaron el encuentro finiquitado; Manu Nieto abría el resultado al culminar una buena acción colectiva, a los tres minutos Marcos aprovechaba una mala cesión a Álvaro para interceptar el balón y hacer el 0-2, y ya en el 21 Dani Abal ponía otro gol de distancia al cabecear un córner añ fondo de la red.



El Zacande, conmocionado, poco podía hacer sino encajar los golpes y buscar reducir la diferencia lo antes posible, pero todavía quedaba un gol más del Cambados en esta primera mitad, el cual fue obra de Machu, también de cabeza al rematar un saque de esquina, a menos de 10 minutos para la conclusión del primer tiempo. La exhibición de fuerza amarilla no se limitó a los primeros 45 minutos. Tras la reanudación, los visitantes siguieron mostrando una gran superioridad, pese a los cambios dispuestos por Ricardo Fernández. Así, al cuarto de hora Gregor, que venía del banquillo, culminaba una buena acción colectiva transformando el 0-5, y Ander, en una situación idéntica a la de Gregor, anotaba el 0-6 en una buena acción individual.

Tras este gol los de Edu Charlín pisaron el freno, permitiendo acercarse al Zacande, que logró reducir diferencias a poco del final merced a un gran disparo desde fuera del área de Carlos. No dio apenas tiempo para más, y con la clasificación en la mano, el Zacande es penúltimo con 17 puntos, si bien con 25 encuentros, lo que le da, si logra una buena racha, algunas opciones de permanencia. Por su parte, el Juventud de Cambados mantiene una semana más el liderato, con 52 puntos en su casillero aunque un partido más.