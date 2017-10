El Cambados se sitúa segundo tras superar al Zacande

Claro triunfo del Juventud Cambados ante el Zacande ayer en Burgáns. El equipo de Roberto Fuentes exhibió el nivel y el estilo al que acostumbra cuando ejerce de local, y supo contrarrestar la atrevida propuesta futbolística del Zacande, con una intensísima presión arriba, obstaculizando la salida de balón meisina. El doblete de Marcos Blanco y el tanto de Machu se traducen en la cuarta victoria seguida de los amarillos, que ya son segundos, mientras que los visitantes caen al último puesto.

A los 19 minutos, en un contragolpe Ander colocó el balón dentro del área visitante, rematando Machu en el punto de penalti, adelantando a los amarillos. No bajó los brazos el Zacande, pero el Cambados siguió con mucha intensidad en busca del segundo gol que hiciera decantarse el encuentro definitivamente a su favor. Su empeño, su confianza y su buen hacer tuvieron nuevamente premio cuando a falta de poco más de 10 minutos para la conclusión de la primera parte el colegiado señalaba penalti, transformado por Marcos, que hacía el primero en su cuenta particular en la tarde de ayer. No hubo mucho más en el tiempo restante, pese al empeño mostrado por ambos conjuntos.

Tras la reanudación, el ritmo no fue tan vibrante como en los primeros 45 minutos; ambos conjuntos notaban los metros recorridos en las piernas. El tiempo corría en su favor de los locales y el Zacande no era capaz de inquietar la portería defendida por Lucas.

Paulatinamente el Cambados fue haciéndose con el dominio, sin inquietar demasiado, hasta que en el minuto 67 Marcos, nuevamente, cabeceaba una buena asistencia a la red, estableciendo el 3-0 definitivo. El colegiado pudo señalar el término del encuentro perfectamente aquí, pues el Zacande, ahora sí, bajó los brazos, y el Cambados, satisfecho de la holgura del resultado, se limitó a dejar pasar el tiempo, sin intención de engrosar el marcador.

Así las cosas, un 3-0 que deja al Cambados segundo, con 19 puntos, preparando ya el próximo encuentro, que nuevamente será un derbi, en este caso contra el Amanecer, que con su victoria de ayer se coloca a 4 puntos de la tercera posición. Por su parte, el Zacande, tras su victoria de la pasada jornada frente al Mos, vuelve a la última posición, empatado a puntos con el Vilariño. El domingo recibirá en casa al Santa Mariña en un importante encuentro.