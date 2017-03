Cambados, Umia y San Martín consiguen triunfos para soñar

La contundente victoria del San Martín (5-1) sobre el San Miguel corta la mala racha rojilla, poniendo fin a una larga y mala trayectoria. Los vilaxoaneses, liderados por unos espectaculares Rubén Gago y Mosquera (autores de dos goles cada uno) si bien no abandonan la zona baja de la categoría (permanecen decimosextos con 27 puntos), se reenganchan a la lucha por la permanencia. La zona tranquila está a 3 puntos, y la próxima salida a La Guardia es complicada pero no imposible.

Umia y Cambados, por su parte, continúan en su lucha particular. Los rojillos lograron la victoria por la mínima merced a un solitario gol de Lucas a poco más de 10 minutos para el final. Este triunfo permite a los de Pablo Torres soñar con el ascenso. El Cambados, por su parte, sigue su espectacular temporada, consolidándose como el equipo revelación. En la tarde de ayer los de Luís Carro fueron capaces de remontar un 1-0 adverso del Gran Peña, y con esta victoria se mantienen quintos, con 42 puntos. El Umia, por su parte, se mantiene sexto, con los mismos puntos que los amarillos.

Distinta suerte corrieron Amanecer y Atlético Cuntis. Los mecos se dejaron dos puntos en el último minuto; pese a todo se mantienen terceros con 46, solo que igualados al Campo Lameiro. El Atlético Cuntis, por su parte, cayó ante el líder, el Marcón, y sigue en la decimoctava plaza.