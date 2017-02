“Cambados está volcado con el club, pero renunciaremos el día que esto no sea viable”

Antonio Lema (Ortigueira, 15-2-1967) cumplirá cincuenta años la próxima semana. Se vinculó al Xuven con solo trece, tras iniciarse en el basket en el Colegio Salesianos. Jorge Castiñeiras, que le entrenó en su etapa de formación en el club, le reclamó hace once para que se sumase a una directiva que ha cambiado la historia de la entidad y del baloncesto en Cambados y O Salnés. El Xuven, este año Cambados Cidade Europea do Viño 2017, se hará centenario en Leb Plata el sábado en el duelo ante el líder Sammic ISB. Lema, tesorero las últimas temporadas, es el primer presidente electo del club. Guía un proyecto humilde a la vez que asombroso y se pasa la vida en O Pombal.

- El sábado llega el partido 100 en Plata. ¿Cómo recuerda el salto a la categoría hace casi cuatro años?

- Después del ascenso deportivo se barajó qué hacer, Jorge nos lo preguntó y la respuesta fue unánime, había que intentarlo. Vimos que era viable como así se ha demostrado.

- ¿No hubo temor en aquel momento?

- Lo que más nos asustaba eran todos los requisitos que exigía la Federación. De hecho nos cayó una multa de 300 euros por carecer de un segundo marcador. Todo era mucho más complejo...

- Y el tema económico, claro. ¿El club está por encima de sus posibilidades?

- Hombre, se lleva demostrando que no, pero cada año se hace un poco más complicado, si quieres mejores jugadores hay que pagar más y nosotros vamos muy justos, pero ahí estamos. Queremos pensar que tenemos que hacer todo lo posible para recaudar lo que necesitamos.

- El Xuven representa al Concello más pequeño dentro de la liga, ¿cuál es el secreto?

- El esfuerzo, que es enorme. Menos mal que tenemos de espónsor al Concello, a una masa social que ronda los 700 socios, a una cantera con 180 niños... Cambados está volcado con el Xuven. Competimos con ciudades que nos multiplican por mucho en población, como Alicante, Granada, Valladolid...Con clubes que han jugado en ACB.

- ¿Cuánto va a durar esto?

- No lo sabemos. Si sigue aumentando el precio de los jugadores en el mercado y los costes federativos va a ser cada vez más difícil, pero no nos va a temblar la mano para renunciar si vemos que en el futuro no hay viabilidad. Al final hay que pensar que la directiva avala con su patrimonio ya que el club no tiene propiedades. Hay que tener cuidado porque el aval recae sobre ti.

- Hay tener muchas ganas para arriesgar el patrimonio personal...

- Nos gusta esto, nos gusta nuestro Xuven. Vemos que es viable y que se puede hacer, pero puede llegar un día que deje de serlo.

- Los cambadeses se sienten orgullosos e identificado con el Xuven...

- Sí, solo hay que ver como está el pabellón de O Pombal en cada partido. Empezamos ganando gracias a la gente. Cambados está volcado con el club y viceversa. Un ejemplo es la organización del Campeonato de España Infantil, con el que se trata de beneficiar al comercio y a la hostelería.

- No podía ser más atractivo el partido cien en Leb Plata...

- Estamos encantados y es importantísimo. Si ganamos nos colocamos en situación de pelear por el liderato. Ojalá podamos jugar el play-off como cabezas de serie.

- Le veo muy ambicioso...

- Empezamos la temporada muy bien, ojalá hubiéramos jugado la Copa... La afición es la que nos mueve. En esta liga se está demostrando que se puede ganar y perder con cualquiera. Ya ganamos a Lucentum aquí y venimos de hacer un muy buen partido en Zornorza. ¿Por qué no vamos a ser ambiciosos? Hay qe pelearlo y estamos viendo que se puede.

- La permanencia está casi asegurada y el equipo firma el mejor año en Plata, la apuesta por Manu Santos parece que funciona...

- En el apartado deportivo la responsabilidad es de Manu Felpeto, pero si hay algo que me gustaría decir es que Manu Santos se lo merecía. Por su trayectoria y su trabajo. Ahí están los numeros, aunque si no fueran tan buenos los resultados yo estaría muy satisfecho igualmente, porque los veo trabajar y como se comportan cada semana.