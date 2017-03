A cambiar la suerte a domicilio

Durante la primera vuelta, el Arosa fue el segundo mejor visitante de la liga con 15 puntos sumados en 9 visitas, solo superado por el Villalonga, que hizo 18 en 10 partidos a domicilio. Sin embargo en el nuevo año, el equipo de Jorge Otero sufrió ya tres traspiés lejos de A Lomba (Cerceda, Ribadumia y Cangas), además de empatar en Barbadás. Un pobre bagaje de tan solo un punto de los últimos doce como visitante. Pero sigue en la quinta plaza a solo tres puntos del cuarto gracias a su espectacular racha en casa con pleno de victorias (cuatro de cuatro). Llegar a los últimos partidos con serias opciones de colarse en la fase de ascenso pasa por cambiar el paso a domicilio. Hoy tiene una oportunidad inmejorable en O Poboado ante un As Pontes prácticamente desahuciado. Los locales, con tan solo 18 puntos, tienen pie y medio en Preferente.



Por plantilla y por lo que se está jugando, el Arosa es favorito, pero deberá plasmarlo en el campo. Jorge Otero advierte a los suyos. Pide concentración e intensidad para acabar con la elevadísima efectividad de sus rivales. Con las bajas de Fran Monroy y Sylla, el único referente en ataque es Hugo, que vuelve a la que fue su casa varias temporadas, igual que Aitor Díaz. Parece el escenario ideal para que el vilaxoanés juegue un papel protagonista. En los locales, el técnico Marco Roca tiene las bajas de Edi, Ramos, Samy y Troncho. O Poboado es un campo de hierba natural y amplio, donde el Arosa tratará de ponerse por delante para no tener que jugar a remolque como en sus últimas cuatro salidas, en las que no hizo un buen primer tiempo.