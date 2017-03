Carlos, Paco y Marcos se reencuentran con Lemos, el técnico con el que tocaron el cielo

El Céltiga - Cerceda que se juega mañana sábado (17.30 horas) en el Salvador Otero será un partido de reencuentros. Los defensas locales Carlos, Paco y Marcos Rodríguez se vuelven a ver las caras con Jose Luis Lemos, técnico visitante, diez meses después de que los cuatro hiciesen historia con el título y el ascenso a Segunda B del CD Boiro. Un éxito inolvidable, que unirá a todos los componentes de esa plantilla para siempre. “Unha anécdota con Lemos?”, responde con otra pregunta Marcos. “O día do ascenso, despois de cear en Ribadeo todos subiron ó bus e eu díxenlle que era vergonzo ascender e non tomar unhas copas. Lemos dixo que tiña razón e ó final baixamos do bus, que estaba aparcado ó lado dun bar”. Lemos aterrizó en el Cerceda hace menos de un mes. Marcos cree que “coa súa chegada deulle vida e confianza á maioría dos xogadores, que xa o coñecían e iso é un plus”.



Paco fue indiscutible en el Boiro campeón de liga de Lemos. Lo jugó todo. “É un deses adestradores que está cercano ao xogador e iso sempre axuda a que a relación sexa boa”. El lateral derecho del Céltiga destaca la racha y las buenas sensaciones del equipo en este tramo decisivo de temporada “Estamos nun bo momento e con gañas de facer canto antes os 48 puntos que creo que darán a permanencia”. Por su parte, Carlos fue el último en llegar a Boiro la campaña pasada.

Aunque no tuvo mucho protagonismo, fue todo un aprendizaje. “Vexo favorito ó Cerceda por plantel e clasificación pero o Céltiga tratará de quedarse a vitoria”, dice el canterano. “Tivemos uns meses de falta de acerto nas áreas pero nas últimas xornadas estamos corrixindo iso e estamos volvendo a ser o equipo do principio da temporada”.



El Céltiga sumó diez de los últimos doce puntos en juego. El último partido en casa, antee l Bouzas, es el ejemplo a seguir para plantar cara mañana a otro aspirante al play-off.



bajas por oposiciones

Edu Charlín recupera a los lesionados y sancionados para este encuentro, pero tendrá dos bajas. Ramón y Jonathan no podrán jugar, ya que mañana opositan a Policías Nacionales. Lemos también recupera efectivos tras cumplir castigo.