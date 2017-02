Carlota Blanco brilla en Lituania

En un pabellón lleno a rebosar de la ciudad de Palanga, “la Marbella lituana”, en palabras de su madre, Carlota Blanco Sánchez (2003) vivió la experiencia de ser la primera española y la segunda extranjera que participó en un All Star Game Base del país báltico. “Una experiencia magnífica”, según explicaba ayer a Diario de Arousa una todavía emocionada Mariola Sánchez, madre de la jugadora y, a su vez, también baloncestista.

En el evento se concentraron los mejores jugadores y jugadoras sub 14, sub 15 y sub 16 de categorías infantil, cadete y junior. En infantil, Carlota y otra compañera fueron las elegidas de su equipo, la Escuela de Baloncesto Vilna. “Es la primera vez que escogen a una extranjera, a parte de un chico junior croata, fichado por el Zalgiris”, comentaba ayer Mariola Sánchez, quien destacó también lo “espectacular” del evento, con cheerleaders y música, durante el cual se fue presentando a cada uno de los jugadores.

LA MEJOR PESE A LA ESTATURA

La competición que allí se desarrolló no trató de encumbrar a ganadores sobre perdedores sino que se estructuró como una especie de exhibición en la que se realizaron diferentes actividades en las que compitieron divididos en la zona norte y sur, por edades, para demostrar sus habilidades con el balón.

Carlota Blanco, “muy nerviosa porque estaba con un entrenador que no era el suyo”, explica su madre, participó primero en una prueba mixta, de manejo de balón y tiro. Y fue la mejor. De cinco tiros metió tres a la primera. Todo ello, según indica Mariola Sánchez, “pese a ser de las más bajitas, ya que en Lituania la media es muy alta”. Sin embago, la madre de la jugadora considera que los buenos resultados de Carlota se deben a que “ellos empiezan más tarde. Carlota se inició en el deporte a los seis años. Ellos tienen muy buena mecánica de tiro pero menor manejo del balón”.

Posteriormente, la joven vilagarciana realizó un 3x3 femenino, donde tampoco hubo un ganador, debido a que una de las jugadoras se lesionó en el último segundo y por deferencia a ella no se hizo desempate. Todos los participantes recibieron el mismo regalo, una camiseta personalizada con su nombre en la manga, siendo Carlota la única a la que le pusieron sus dos apellidos, Blanco Sánchez, ya que en Lituania solo usan uno de ellos.

Lo que más destaca Mariola Sánchez de todo el evento es la puntualidad: “Nos dijeron que comenzarían a las 13:00 y terminarían a las 17:00 y así fue. Todo estuvo muy bien organizado y dieron mucho protagonismo a los niños, haciéndolos sentir importantes. Aquí no tenemos esa cultura hacia el baloncesto, quizás sí hacia el fútbol”. En el acto estuvo también presente el presidente de la federación de baloncesto lituana, Arvydas Sabonis, uno de los mejores pívot del mundo desde la década de los ochenta del siglo XX hasta el inicio del siglo XXI.

INTEGRADA EN EL PAÍS

En cuanto al futuro próximo, Carlota Blanco continuará en Lituania jugando con su equipo, que actualmente va primero en la liga nacional infantil lituana, y espera coronarse campeón, ya que el año pasado se quedó con la “espinita”, siendo segundo. “Ella ya fue campeona benjamín en Galicia (con el C.B. Vilagarcía), así que esperamos que pueda serlo también ahora allí”, explica su madre. Actualmente Carlota promedia 14 ó 15 puntos por partido, “y por esas estadísticas la han elegido para el All Stars”, subraya Mariola Sánchez, “muy emocionada por la deferencia que han tenido con Carlota, al elegirla como una de las mejores”.

La jugadora vilagarciana estudia en Lituania y se adapta e integra muy bien, pese a que solo una de sus compañeras habla inglés, “pero se defiende”, señala su progenitora.

Cabe recordar que la baloncestista llegó al país báltico el pasado verano, acompañando a su padre Alberto en su segunda temporada como entrenador ayudante en el Lietuvos Rytas. n