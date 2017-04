Carregal reconoce el bajón del Arosa en las últimas derrotas

Por primera vez en todo lo que va de liga el Arosa encadena dos derrotas seguidas, atraviesa por tanto por su peor momento de la temporada a nivel de resultados y también a nivel de sensaciones en su juego. En Santiago el equipo de Jorge Otero estuvo desdibujado y el domingo ante el Bergantiños, aunque la imagen fue otra, no pudo con otro rival directo que supo jugar con el marcador a favor. Eduardo Carregal, portavoz de la comisión deportiva, reconoce el inoportuno bajón del equipo, justo cuando la pelea por el play-off está en su fase decisiva. Si bien explica que en el caso del último partido “tampouco podemos perder a perspectiva, o Bergantiños é un equipo feito para estar arriba, o que non era normal era a sua situación na primeira volta”.

En el Arosa confían en recuperarse de esta minicrisis, la primera en todo lo que va de curso. “Cando o equipo está mal, pasando por unha fase de xogo mala é cando máis necesita a sua afección”, dice Carregal. “Quedan seis partidos e seguimos a depender de nós mesmos, hai que seguir loitando”. El próximo será el domingo en A Grela ante el Silva (12.15 horas). De las seis finales que le quedan al Arosa, cuatro serán a domicilio.

Toque de atención

Carregal tenía previsto mantener una reunión ayer con el entrenador de porteros Jaime Formoso a raiz de la discusión dialéctica que mantuvo con un socio en la grada durante el partido del domingo. “Xa sabemos como son algúns afeccionados, eu tamén estiven nese lugar e temos que acatar as opinións, son soberanos mentres que non atenten contra a dignidade das personas, quero escoitar a versión de Jaime e darémoslle un toque de atención porque hai que coidar a imaxe do clube”.

En lo que respecta a Eloy, que se partió literalmente la cara por el equipo en una acción en las postrimerías del choque, el canterano tiene una contusión en la cara, dos puntos en el labio superior y dos dientes astillados. Espera poder entrenar mañana miércoles sin problemas.

Ribadumia en peligro

Si la pelea por el play-off está abierta con cinco equipos (Cerceda, Vilalbés, Compostela, Arosa y Bergantiños) en un intervalo de cuatro puntos, evitar las plazas 16ª y 15ª que son condenatorias en estos momentos por los arrastres también tiene bastantes afectados. La cuarta derrota seguida deja al Ribadumia en una situación comprometida a la espera de recibir al líder Deportivo B. El Céltiga, con un punto más que los aurinegros, está seriamente amenazado. El domingo recibe al Barbadás, que tiene 46 puntos. Los mismos que el Villalonga, que tiene que visitar la próxima semana al Compostela. Con el Somozas virtualmente descendido, la situación del Boiro, en puesto de descenso a Tercera a falta de seis partidos, hace que hasta ocho equipos estén amenazados y necesiten alcanzar los 48 puntos. l