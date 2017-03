El Carreirón 10k espera reunir a 600 deportistas

El alcalde de A Illa Carlos Iglesias presentó ayer la tercera edición del Carreirón 10K que se disputa el domingo 7 de mayo, acompañado por miembros de la Fundación Deportiva Municipal, de A.C. Dorna y C.D Punta Cabalo Arousa Runners. La inscripción ya está abierta en la web www.emesport.es para un cupo de 350 deportistas sénios y 250 de categorías de formación, cuya anotación es gratuita. Las cuotas son de 5 euros hasta el 22 de abril y de 8 euros si se realiza posteriormente a esta fecha con el límite en el día 30. La organización cuenta con 150 voluntarios.



La prueba absoluta se disputa sobre una distancia de 10.200 metros con trazado que discurre por asfalto, hormigón, madera y tierra con unos tres últimos kilómetros de bastante exigencia. Los corredores partirán de Valle-Inclán, pasando por Castelao, A Ponte y As Laxes antes de meterse en la zona costera de Cabodeiro, Cantiño, As Rubas, Punta do Campelo, , Area da Secada, A Bouza, Niño do Corvo y Testos.Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías sénior y veteranos, además de diferentes regalos que están por estipular de acuerdo a los patrocinadores. También se llevará un trofeo el primer carcamán y un ramo de flores la primera madre que cruce la meta. En cuanto a las categorías de formación se repartirán medallas. Las distancias en función de las edades serán: Pitufos 100 metros, prebenjamín y benjamín 500, alevín e infantil 1.500 y cadete y juvenil 2.000.



Dos quedadas

Los integrantes del Club Punta Cabalo Arousa Runners llevarán a cabo diferentes quedadas previas a la prueba para ponerse a punto y prepararla. Y para ello realizan un llamamiento a todos los participantes que quieran “pasalo ben correndo en grupo, por unha zona incrible e sen presión algunha” a juntarse los domingo 9 y 23 de abril a las 10 horas en el Concello para recorrer el trazado, conocerlo y prepararse de cara a la carrera. Cabe destacar que este club se formó a raíz del nacimiento del propio Carreirón 10K y no ha dejado de crecer, contando con unos 40 miembros. l