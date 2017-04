El Carreirón 10k llega a los 530 inscritos a falta de una semana

A Illa acogió ayer la presentación de la tercera edición del Carreirón 10K organizada por la Fundación Deportiva Municipal que se disputará el próximo domingo 7 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. Con un recorrido aproximado de 10 kilómetros por la zona norte de la costa de A Illa, se caracteriza por la belleza paisajística de su trazado, pasando por lugares como Cabodeiro, Xufre, Campelo, Faro de Punta Cabalo o Área da Secada. De forma que el recorrido combina tierra, asfalto e incluso el paseo de madera.



Las dornas volverán a tener protagonismo en la prueba, “izaremos velas polo percorrido e concretamente nos km 1,9 , punta do Aguillón, 2,7 Cabodeiro, 4,8 Naval – avituallamento, 6,7 Faro e no lugar da meta e entrega de trofeos teremos algunhas das Dornas recuperadas da Asociación Cultural e Deportiva Dorna”, explicaron desde la Fundación.



La inscripción está abierta hasta mañana a las 23:59 horas. Según explicaron ayer, en estos momentos alcanzan los 530 (el 50 % de A Illa) y el cupo máximo es de 600. Están cubiertas las 250 plazas para las categorías de menores, desde pitufops a juveniles.

En la prueba absoluta, donde estánm inscritos 280 deportistas, el 30 % son de A Illa, mientras que llegarán corredores procedentes de Cambados, Barrantes, Vilanova, Vilagarcía, Dena, Portonovo, Sanxenxo, A Coruña, Arteixo, Barro, Boqueixón, Boiro, Brión, Carnota, Narón, Porriño, Pontevedra, Vigo, Santiago, Monforte Tui, Ribadavia, Lugo, Ourense, Salamanca, Guadarrama (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria o Benasque (Huesca).



En las carreras para los más pequeños, que son gartuitas, no habrá clasificaciones y todos los participantes contarán con su medalla y regalos (bebida, fruta, yogures, mochilas, camisetas, gorras…). Por lo que respecta a la prueba absoluta, habrá premios y trofeos por categorías, para los tres primeros clasificados, para el primer “carcamán”, trofeo y ramo a la primera madre de la general y trofeo para el antepenúltimo, con la idea de que el final también sea disputado. Entre los regalos que repartirá entre los mejores la organización destacan vales de compra, estuches de conserva o pulseras de “Prohibido rendirse”, que por segundo año colabora con el evento en favor de una asociación relacionada con el deporte y las personas con dificultadefucional para ayudar en la compra de bicicletas adaptadas.



Más de 100 voluntarios

“Contamos con máis de 100 voluntarios para a realización deste evento. Algúns xa están a traballar na organización como os membros do Club de Punta Cabalo que xa forman parte da Organización, e outros estarán para o día da carreira en cruces, avituallamento, montaxe..” explican desde el Concello. A la vez que agradecen la colaboración de “agrupacións e institucións que forman parte de fundación como o Concello, Cofradía de Pescadores, Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa, así como polos patrocinadores que cada ano aparecen no cartel e os que non aparecen e tamén colaboran dalgún xeito”.