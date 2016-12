El CD Ribadumia mima la base

Decía el literato Miguel de Unamuno que “el progreso consiste en renovarse”. En el Ribadumia, esta temporada, han decidido seguir esta consigna y realizar importantes y novedosos cambios en la gestión de su base.

El primero de ellos es la creación de la figura del coordinador de todos los equipos que conforman las categorías inferiores del club. Para este puesto, el Ribadumia ha confiado en Benjamín Vidal Domínguez, “Minso”, quien explicaba estos días a Diario de Arousa lo que supone tanto para él como para la entidad este nuevo rumbo: “Yo estudié INEF y esta figura que ha creado el Ribadumia me parece súper enriquecedora, no dudé en aceptar la oferta cuando me lo propusieron. Mi misión es instalar una metodología de entrenamiento y un modelo de juego definido por el equipo de los mayores”. Es precisamente esta la gran novedad, pero no solo a nivel del propio Ribadumia sino también en comparación con otros clubes del entorno, según explica Vidal: “Sé, por ejemplo, que el Cambados tiene un convenio con el Celta, quien le marca las pautas a seguir, pero esta figura del coordinador hay muy pocos equipos que la tengan”.

Además de esta innovación, otra de las características importantes que definen a la nueva base ribadumiense es el cuidado “integral”, en palabras del propio club, que llevan a cabo con todos los niños. Los pequeños son mimados por el Ribadumia en todos los aspectos. Según explicaba Benjamín Vidal, “estos días nos ha visitado un oculista, también un podólogo y hemos realizado mediciones de grasa corporal a todos los chavales de la base”. Por supuesto, el nivel educativo está muy presente. Una de las últimas charlas de las que disfrutaron corrió a cargo de un árbitro de Primera División: “Les estamos metiendo bastante caña a nivel educativo con la intención, asimismo, de que repercuta en los padres”. Pero los cambios conllevan tiempo. Es por ello que Vidal hace hincapié en que los resultados “no se consiguen a corto plazo. Estamos asentando las bases con todos los entrenadores desde principio de temporada”.

Por otro lado, además del potencial humano y su labor, el Ribadumia también se apoya en un buen sistema de instalaciones donde los pequeños, (unos 150 en total) puedan entrenar con seguridad y comodidad: “Tenemos unas instalaciones de lujo. El campo de hierba sintética, con vestuarios para todos los equipos y el pabellón al lado, de manera que si algún día, por circunstancias climatológicas, no se puede entrenar en el exterior, se puede ir a cubierto, decidiéndolo en el mismo momento, algo especialmente importante con los equipos de los niños más pequeños. Pocos equipos de nuestro entorno disponen de esta facilidad para gestionar eso así”, explica Vidal.

La meta: Conseguir potenciar la base del Ribadumia, conformada actualmente por equipos desde la categoría biberón a la infantil (once en total, contando con el equipo senior y el B) y que esta se convierta en un referente para toda la comarca. n