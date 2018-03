El CD Ribadumia organiza mañana una charla sobre la psicología en el fútbol

El alcalde de Ribadumia David Castro, acompañado por los directivos del CD Ribadumia Javier Serantes y Félix Pérez, presentaron ayer en el Concello la charla “Fútbol e Psicoloxía, a importancia do importante” que tendrá lugar mañana a las 18.30 horas en el Auditorio de Ribadumia, impartida por el actual psicólogo del RC Celta B, Rubén Bravo.

La iniciativa parte de la jefa de prensa, speaker y directiva del CD Ribadumia, Cristina Serantes, con el respaldo de todos sus compañeros y el apoyo del Concello. Estudiante de Magisterio, Serantes planteó la iniciativa en principio a Joaquín Dosil, uno de sus profesores y prestigioso experto en psicología que trabaja con la primera plantilla del RC Celta y otros deportistas de máximo nivel y diferentes disciplinas. Por problemas de agenda Dosil delegó la invitación en otro psicólogo de su equipo, Rubén Bravo, que pertenece al cuerpo técnico del filial celetes en Segunda B.

Bravo dividirá su charla en dos bloques. El primero dedicado a la base. “A idea é que se centre nos valores, e aspectos como a cooperación, o respeto e desfrutar do deporte”, comenta Serantes. “Es muy importante trabajar la psicología en etapas de formación”, explica Bravo. “Por ejemplo, como un niño tiene que reaccionar ante el fallo de un compañero”.

Serantes diseñó la segunda parte de la charla hacia categoías séniores. “A mente dun xogador traballa máis do que parece”, dice la joven directiva, que espera que Bravo aborde en su charla situaciones como “o rendemento persoal, o marcador en contra ou a titularidade e a suplencia...Ao controlar as emocións aumenta o rendemento”

En el fútbol actual “la variable psicólogica es una más a las tácticas, técnicas y estratégicas”, comenta el psicólogo catalán del Celta B, que avanza que mañana ofrecerá “diferentes visiones de cosas importantes para encarar una semana de trabaajo, un partido o la recta final de te,porada, tanto a nivel individual como de grupo”. La entrada para el público es gratuita y el club invitó a jugadores, familiares y a clubes vecinos a la charla.