El Céltiga continúa al alza y suma un valioso punto ante el tercer clasificado

El Céltiga sigue al alza y ayer sumó un punto ante el Cerceda en el Salvador Otero que bien pudieron ser tres, ya que los de Edu Charlín estuvieron por delante en el marcador durante más de una hora de juego. El gol de cabeza de Machu a los 17 minutos reforzó el plan local. Juego directo, solidez defensiva y ni una concesión al tercer clasificado. Pero a nueve minutos del final los coruñeses nivelaron el duelo con un tanto de Abelenda. El Céltiga lleva cinco jornadas consecutivas enviando puntos a su casillero, llega a 41 y sigue haciendo camino hacia el objetivo.



Le preocupaba en la previa a Edu Charlín que la presencia de las cámaras en directo de la TVG2 confundieran a sus jugadores. Había que ceñirse a un plan, poco vistoso pero efectivo. El Céltiga optó por jugar directo sobre Machu, pobló la medular, se parapetó atrás (ha encajado solo dos goles en los últimos cinco duelos) y fue trabajando el duelo ante un rival que siempre estuvo incómodo. Tras un aviso de Estefan a los diez minutos llegó el gol siete después en una falta lateral. Lanzó Pablo Berros, Javi remató forzado y el balón llegó a Machu para cabecear lejos del alcance del meta Marcos Valín. Fue una inyección de moral para perseverar en la estrategia. El Cerceda fue un quiero y no puedo contra un equipo compacto, solidario y con confianza en el plan del cuerpo técnico.



En la segunda parte el técnico visitante Jose Luis Lemos arriesgó. Entró Carlos por el central Caridad. Cañi tuvo el empate en el 48, pero decidió mal. El Cerceda pasó a controlar el partido, la posesión y a generar peligro ante un rival que bajó la presión y se fue metiendo en su campo sin poder salir. Uxío perdonó el empate mientras Lemos siguió quemando naves en ataque con los cambios. Le dio resultado, Adrián Abelenda hizo el 1-1 en una acción en la que se hizo daño a centro de Cañi. El Cerceda pudo ganar con las ocasiones de Álex Ares en el 85 y Cañi en el 92.