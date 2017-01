El Céltiga da una estocada al Dubra y sigue su escalada

Tercera victoria seguida del Céltiga ante un rival directo por la permanencia, en este caso el Dubra. El equipo de Edu Charlín al fin se hizo fuerte en el Salvador Otero que demandaba su entrenador y deja a su rival a 13 puntos por detrás más golaverage. No fue un partido sencillo porque el conjunto de Chus Baleato, a base de juego directo, inquietó mucho en la segunda parte. El equipo isleño supo sufir y sacar adelante un partido que no se resolvió hasta el último cuarto de hora. Machu y Ramón marcaron los goles que valen tres puntos de oro para seguir escapando ya no solo de los puestos de descenso directo, sino también del decimosexto que puede ser condenatorio dada la cruda situación del Somozas en Segunda B.

En el conjunto visitante debutó su última incorporación, el internacional lituano sub 21 Mykolas Krasnosskis. La primera parte fue igualada, si bien el Céltiga dispuso de las primeras oportunidades para adelantarse en sendos remates de Nelo y Machu. Mediado el primer acto y en una especialidad visitante, el balón parado, el Céltiha hizo diana. Lanzó una falta lateral Jony y el central zurdo Marcos Rodríguez se anticipó a la salida del portero para marcar de cabeza peinando el balón. Los isleños se fueron al descanso en ventaja, pero con la sensación de no tener el partido controlado.

El Dubra necesita muy poco para agitar el juego y generar peligro. Tiene mucho empuje. Lo demostró en la segunda parte. Apretó y empató. En una acción individual espectacular de Adrián, que fue el mejor de su equipo. El delantero Eloy marcó sin oposición. Quedaba menos de media hora por delante y empezaba otro partido. Lejos de conformarse, debido a la urgencia clasificatoria, el Dubra insistió buscando el segundo. El Céltiga tuvo que defender y esperar las contras. Y estas llegaron para hacer el 2-1. A falta de un cuarto de hora. Un disparo de Diego que despejó Brais permitió a Machu aprovechar el rechace para marcar. El Dubra arriesgó más si cabe en los últimos minutos y recibió la sentencia. Ya en el 87. En una contra Ramón no perdonó en el mano a mano ante Brais definiendo con mucha calidad de vaselina.

El Céltiga suma y sigue escalando en la tabla. Ya tiene 27 puntos y alarga su buena racha.