El Céltiga ficha a Estefan, del Porriño, y el Arosa llega al último día sin los deberes hechos

Esta tarde a las 20 horas se cierra el plazo del mercado de fichajes en Tercera División de esta temporada 2016-2017. Mientras el Céltiga anunció ayer la incorporación del centrocampista ofensivo Estefan González, que llega del Porriño donde esta temporada marcó 11 goles en 20 partidos en Preferente, el Arosa afronta las últimas horas del plazo con los deberes por hacer. La búsqueda de un delantero goleador, iniciada en el mes de noviembre, sigue sin fructificar. Ayer el club vilagarciano vio como se le escapaba el mallorquín Jaume Vidal, que cambiará el Badajoz por el Somozas. “Tíñamolo feito, pero pola mañá chamaron dicindo que fichaba nun Segunda B”, explica Eduardo Carregal.

Al Arosa le queda un último cartucho. “A situación é desesperante, por unhas cousas e outras sempre se nos escapan os xogadores que encaixan no que queremos”. Ayer Carregal intentó varias operaciones sin éxito. Empezando por solicitar al Racing de Ferrol la cesión del joven delantero Brais Abelenda. Pero el técnico Miguel Ángel Tena no accedió a que saliera en calidad de cedido porque cuenta con él. El Arosa también tanteó al representante del camerunés Ekedi, ex del Bergantiños, Barcos y Racing de Ferrol entre otros. Pero seguirá en Portugal, aunque cambia de club. En otra tentativa casi desesperada, el club se puso en contacto con el Barco para preguntar por Iago Beceiro, que solo hace unas semanas eligió la oferta de los ourensanos en detrimento de la del Arosa. El coruñés seguirá en su actual club, porque aunque son conscientes de que el play-off ya se ha escapado, temen por la permanencia. “Queda unha última opción que xurdeu a última hora”, decía ayer noche Carregal. Al Arosa se le agotan el tiempo y las posibilidades.

También ayer por la noche en A Illa, el nuevo jugador del Céltiga Estefan entrenó con sus compañeros. “Pode xogar de medio, mediapunta o dianteiro incluso”, comenta Edu. Estefan, que nació en Alemania, tiene 28 años. Pasó por el Pontevedra, Bahía o Choco. Tras dos temporadas y media en el Porriño da el salto a Tercera. El fin de semana ante el Arenteiro jugó su último duelo con los de O Lourambal, que pierde a su máximo artillero (11 tantos, 3 de ellos de penalti). El domingo en A Grela (12.15 horas) espera empezar a golear para el Céltiga ante el Silva, rival directo por la permanencia.