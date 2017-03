El Céltiga llegará a San Pedro con pleno de derrotas en derbis

Cuatro derbis, cuatro derrotas. Al Céltiga no se le están dando bien los duelos de rivalidad comarcal esta temporada en Tercera División. Perdió los dos partidos contra el Arosa (1-2 y 1-0), cayó en A Senra (1-0) y en A Illa ante el Villalonga (1-4). El domingo a las 12 horas devuelve la visita al equipo celeste en San Pedro. Lo hace cuatro puntos por detrás de los locales y con la ilusión de que el partido suponga un punto de inflexión para iniciar su remontada hacia la zona tranquila. Como le ocurrió al Villalonga cuando visitó A Illa.



A mediados de octubre el Céltiga era cuarto con 15 puntos y el Villalonga decimosexto con solo 7. Aquel derbi lo cambió todo. Los isleños entraron en barrena y perdieron siete de los siguientes ocho partidos. Para el Villalonga fue la primera de las cuatro victorias consecutivas con las que puso tierra de por medio con el descenso.



El entrenador del Céltiga Edu Charlín se ha marcado el objetivo de ganar cinco de los once partidos que restan para alcanzar la cifra de 48 puntos que puede otorgar la permanencia sin depender de la cascada. Por eso el derbi cobra una importancia enorme, ya que el calendario que espera luego es muy exigente. Al Villalonga le llega la hora de la verdad para dejar encarrilado el objetivo. Alondras, Castro, As Pontes y Dubra serán sus siguientes rivales en marzo y principios de abril. Ganar el derbi supone alcanzar los 40 puntos y dejar a un rival directo a 7 más average por detrás. Los dos equipos se juegan mucho, de cara a sus obligaciones futuras. Se han enfrentado en San Pedro en siete ocasiones en categoría nacional con un balance de cuatro victorias locales, dos empates y dos triunfos visitantes.



baja sensible para a lomba

El Castro, que junto a Órdenes y Dubra,no ha ganado a domicilio en lo que va de liga, se presenta el domingo en A Lomba (17 horas) con la sensible ausencia del veterano delantero Iván González por sanción.