El Céltiga maniató al Bouzas y le superó en intensidad, pero le faltó marcar

Viendo a la clasificación al final de la vigésimo novena jornada, el Céltiga, tras empatar sin goles con el Bouzas ayer en A Illa, cae al peligroso puesto decimosexto que condena por arrastres en estos momentos. Pero viendo el partido, los de Edu Charlín pueden pensar que el noveno puesto que ocupa el Barco a solo tres puntos (hay ocho equipos en ese margen), está al alcance de su mano. Por juego, por intensidad y por concentración. Virtudes que mostró ayer para poner contra las cuerdas al segundo clasificado. El Céltiga fue mejor. Mereció más, sobre todo en la segunda parte.



Logró su primer objetivo. El de maniatar a un rival que abusa del juego directo hacia sus dos puntas. Lo hizo jugando con defensas de cinco y poblando otra vez el medio campo, con Machu arriba batallando a la perfección de espaldas. Igualó la intensidad, tuvo orden y un plan para hacer daño, desplegándose en transiciones rápidas y sobre todo a balón parado. Solo le faltó remate o acierto en el mismo.



El partido empezó con mucho ritmo. El Céltiga, que presentó un dibujo diferente al habitual para protegerse ante la dupla visitante que formaron Carnero y Tomás, tuvo un desajuste grave al inicio que le pudo costar caro. El lateral Jesús Varela puso un pase interior para Tomás, que no pudo batir a Marcos Bermúdez. El portero local aguantó bien y despejó el remate. Tras el despiste, los locales se asentaron, presionaron bien e igualaron la intensidad del Bouzas. El Céltiga empezó a crecer y a llegar al área de Diego. Antes del cuarto de hora los isleños pudieron marcar en un gran centro de David Castro al que no llegó Nelo por poco.



Mediado el primer tiempo y pese a perder por lesión al central Vieytes que obligó a Yago Pérez a ubicarse de central, el Bouzas pasó a dominar, jugando muy directo con la ideas muy claras y buscando la velocidad en banda izquierda de Pardavila, con Carnero activo entre líneas.

Los de Patxi Salinas, que lo siguió desde la grada al estar sancionado, tuvieron llegadas pero solo una opción clara. Fue a la media hora de juego en un error en la salida del balón del central local Rubén. Pardavila remató en potencia y Marcos Bermúdez volvió a responder con acierto. Fue el Céltiga a balón parado el que tuvo buenas oportunidades. Primero Estefan de cabeza en una falta lateral. Funcionó la estrategia y remató solo en el segundo palo, contra un defensa. El propio Estefan tuvo otra antes del descanso a la salida de un córner, pero no dirigió bien su remate de cabeza.

En la segunda parte comenzó mejor el Céltiga, metiendo en su campo a un Bouzas con escasos recursos para combinar. Ni siquiera con los cambios mejoró el equpo vigués. El equipo local tuvo más llegadas, pero le faltó remate. David Castro por la izquierda y Pablo Berros pusieron centros a los que no llegó ningún compañero. Javi de cabeza en un córner tuvo otra ocasión. El Céltiga mantuvo el orden y la intensidad hasta el final y el Bouzas no generó ocasiones en la segunda mitad. La clasificación le sitúa decimosexto, pero ha sumado 7 de los últimos 9 puntos y lleva dos jornadas sin encajar. Ayer además, tuvo bajas importantes. Compitiendo con esa determinación, pueden ser optimistas en A Illa, aunque se está poniendo muy cara la salvación.