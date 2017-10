El Céltiga no dará publicidad a resultados abultados en la base

“Con esto buscamos no volvernos locos”, explica Luis Carro, coordinador de la cantera del Céltiga que ha puesto en marcha una curiosa medida con el respaldo de la directiva. El club isleño no hará públicos a través de sus diferentes canales en las redes sociales los resultados de todos sus equipos de cantera cuyos marcadores superen la diferencia de seis goles tanto a favor como en contra. “A veces hay resultados que sobran”, explica Carro, quien trata de concienciar a niños, entrenadores y sobre todo padres de que “lo importante es formar y los resultados son simplemente parte de esa formación, no el objetivo principal”.

El Céltiga tiene once equipos de cantera, siete de ellos son de las categorías alevín, benjamín, prebenjamín y biberón. “No tiene sentido darle publicidad a resultados escandalosos, buscamos concienciar a los padres para que entiendan lo que verdaderamente es importante en estas edades”. La iniciativa es un paso más en la estrategia del coordinador, que la pasada semana colocó carteles en el campo de A Bouza, donde juegan y entrenan los 11 equipos, con el protocolo de actuación impulsado por la Federación Gallega en caso de insultos o violencia verbal en el recinto deportivo. “Lo colgamos para concienciar, solo son pequeñas cosas y sabemos que queda mucho por hacer”, explica Luis Carro.

Dicho protocolo vio la luz debido al comportamiento de los padres los últimos años en los campos y recoge los pasos a seguir ante cualquier tipo de insulto o violencia verbal contra jugadores, aficionados o árbitros. Estos ultimos pueden detener los partidos si se producen insultos desde la grada, instando al delegado de campo incluso a la expulsión de los sujetos si su violencia verbal continúa una vez advertidos. Si los incidentes persisten, el árbitro de forma consesuada con clubes y delegado de campo puede suspender el partido, con las pertinentes sanciones disciplinarias y denuncias pertinentes para los aficionados con comportamientos fuera de lugar.

Esta temporada la Federación Gallega también aprobó otras medidas en favor de un fútbol donde primen valores como la deportividad, el respeto y no tenga cabida la violencia. Dos de ellas están relacionadas con la fiebre de marcadores y goles. En la web federativa no aparecen visibles los goleadores de las categorías de fútbol 8, además se permite en prebenjamines que los porteros efectúen el saque de portería de volea.

“La Federación está dando pasos importantes”, entiende el coordinador del Céltiga, “pero aún queda mucho para concienciar a todos”, entre los que incluye a los entrenadores. “Uno ve de todo, pero sobre algunos más jóvenes quieren entrenar y ganar, pero el fútbol base es otra cosa”.

El ejemplo del basket

El reglamento de las competiciones de mini de baloncesto (alevines y benjamines) establece que cuando en un partido la diferencia llega a 50 puntos. se cierra el marcador, esto quiere decir que el partido continúa pero ya no se apuntan los puntos ni los anotadores, sí en cambio las faltas y demás. l