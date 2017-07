El Céltiga plantó cara al Coruxo y solo cedió en la tanda de penaltis

El Céltiga se despidió de la Copa RFEF al caer ante el Coruxo en el Salvador Otero desde la tanda de penaltis una vez que al término de los noventa minutos no se movió el marcador. Otra vez el equipo de Edu Charlín ofreció una muy buena imagen para seguir ilusionando a su afición. Esta vez ante todo un Segunda B. Le faltó fortuna en la tanda a los isleños. Marcaron Antón de Vicente, Mario y Borja Yebra para los de Rafa Sáez. En el Céltiga ni Stefan ni Xián pudieron batir a un insipirado Alberto. Manu fue el único que marcó para el Céltiga, pero un cambadés, Pibe, marcó el que decantó definitivamente la tanda (1-4).

En cuanto al partido, la primera parte fue vistosa, un toma y daca entre dos equipos que mostraron buenos argumentos e ideas a pesar de que todavía estamos en julio. El Céltiga dominó varias fases del partido, aunque fue el Coruxo el que llevó más peligro en ocasiones de Quique Cubas, que remató desviado una gran acción coral, y de Pablo García y Pibe, este último en una falta directa desde la frontal que se estrelló en el larguero.



Lesión del lateral Paco

La segunda parte comenzó con la lesión del lateral local Paco Allo tras un choque con Quique Cubas, por lo que tuvo que dejar el campo y se trasladó al Instituto Policlínico La Rosaleda en Santiago. Ayer noche desde el club apuntaban a una posible lesión en el peroné de su pierna izquierda.

El Céltiga no solo resistió en la segunda parte, también mereció el gol. Stefan se encontró con el meta Alberto antes de la hora de juego en un remate de cabeza. El Coruxo respondió con tres ocasiones de Fernando, la tercera muy clara en la que Táboas estuvo sobresaliente. Con el paso de los minutos el equipo de Segunda B comenzó a imponer su jerarquía y mayor ritmo. Al Céltiga le tocó sufrir y trabajar sin balón, a la espera de disfrutar de alguna ocasión aislada. Y las tuvo, por partida doble de Eloy. A pesar del cansancio y el esfuerzo realizado tanto el miércoles como ayer, el Céltiga llegó bastante entero a los últimos minutos y tuvo otras dos ocasiones. La faltó puntería, como en la tanda.