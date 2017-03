Un Céltiga pletórico recibe al Cerceda con la TVG2 en directo

Con la TVG2 en directo esta tarde en el Salvador Otero, el Céltiga recibe al Cerceda en un duelo con mucho en juego por diferentes motivos. Los locales pelean por la permanencia, están en racha tras sumar 10 de los últimos 12 puntos y quieren hacer de su campo un fortín en las cinco citas que le restan ante su afición para quedarse en Tercera. Los visitantes se están jugando entrar en su decimosegundo play-off de ascenso en las últimas décadas. Son terceros con cuatro puntos de ventaja sobre el quinto. Edu Charlín tiene las bajas de Jony y Ramón, que hoy afrontan las opisiciones a Policía Nacional. El cambadés recupera efectivos, pero hasta ayer noche tras el último entrenamiento no hizo convocatoria.



“É un partido complicado e unha oportnidade para poder sumar de 3 ou de 1”, dice Charlín. “Temos que ser solidarios, estar xuntos e ser intensos sobre todo a nivel defensivo”. El entrenador local considera al Cerceda mucho más fuerte que al Bouzas, el último visitante del Salvador Otero y que no pudo ganar. “Eles poden combinar, contragolpear ou xogar directo”. ¿Cómo parar al pichichi Uxío? Edu Charlín cree que “canto mais lonxce da área mellor”.



El Céltiga quiere hacer del Salvador Otero un fortín. “Na casa é onde temos a salvación”. A la vez que espera que la presencia de las cámaras en directo de la TVG2 “non nos confunda, temos un plan de partido e hai que levalo a cabo”.

El Cerceda recupera a los primos Edu y Agulló. Jose Luis Lemos lleva cinco partidos al frente del equipo, con tres victorias en casa y un empate y una derrota a domicilio. Ganar fuera es toda una reválida esta tarde para los coruñeses.