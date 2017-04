El Céltiga pone contra las cuerdas al líder pero cae por de su falta de gol

Otro buen partido sin premio y van unos cuantos esta temporada. El Céltiga de Edu Charlín puso contra las cuerdas ayer por la mañana en Abegondo al líder Deportivo B, pero cayó derrotado con un solitario tanto de Jardel a diez minutos del descanso. El equipo isleño compitió bien, pero le faltó acertar en sus aproximaciones al área de Álex Cobo. Por eso regresó de vacío de Abegondo y se queda en una situación comprometida en la tabla debido a los arrastres de Segunda B a la espera de recibir en el derbi al Ribadumia en la próxima jornada.



Edu Charlín apostó por la defensa de cinco para armarse y ordenarse en un campo de las dimensiones de Abegondo. Solidaridad en las ayudas, trabajo sin balón y contraataque fueron las premisas visitantes. Funcionó, todo esa labor y estrategia se vio reflejada durante más de media hora, hasta que apareció Jardel para abrir la lata. Marcó a centro de Álex Corredera demostrando su oportunismo y capacidad de remate. El gol fue un mazazo para el plan isleño. Antes del descanso hubo polémica, porque los locales reclamaron penalti en una caída Pinchi, pero el colegiado le mostró amarilla por simular. El Fabril pese a ir por delante no estuvo cómodo.



Gol del empate anulado

Justo antes del descanso, llegó la polémica. El árbitro anuló un gol a Marcos muy protestado por los visitantes, al entender que no se produjo fuera de juego en la falta lateral. En la segunda parte el Céltiga dio un paso adelante y fue el Fabril el que pasó a jugar más a la contra. Con espacios tuvo ocasiones el conjunto de Cristóbal Parralo para sentenciar, sobre todo en remates de Manu Molina y de Álex Corredera. La entrada primero de Yun y luego de Machu dio más mordiente al equipo isleño. El Céltiga estuvo en el partido hasta el final, empujando sobre todo a balón parado. En las ocasiones que generaron los de Charlín solo faltó remate y decidir mejor en los últimos metros, pero el equipo del cambadés dejó una buena imagen en Abegondo, la de un equipo sólido que tiene mucho que decir todavía en los cuatro partidos que restan del campeonato. El primero será ante el Ribadumia. l