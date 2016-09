Un Céltiga en racha remonta al “Bergan” con 2 goles de Diego

El Céltiga prolonga su excelente arranque liguero al ganar a domicilio al Bergantiños remontando el tanto inicial de Nacho en el campo de Paiosaco. El centrocampista Diego marcó los dos tantos de los isleños, el segundo de penalti ya al final, cuando los locales jugaban con diez por la expulsión de Granada. El Céltiga le ha tomado el pulso a la categoría. De nuevo Edu Charlín introdujo algún cambio en el once. La cosa empezó mal. Porque a los dos minutos en un saque de banda, Nacho tiró una pared en el área y batió a Marcos Bermúdez. El otro delantero local, Rodri Alonso, tuvo otra poco después, pero paró Marcos. El Bergantiños no pierde tiempo en elaborar su juego. Es vertical porque arriba tiene mucho veneno.

El Célltiga fue creciendo en el partido, llegando a balón parado y jugando combinativo. Empató antes de la hora de juego. En una falta en la frontal. Lanzó Diego, el balón lo desvió la barrera y Cristopher no pudo hacer nada. El 1-2 llegó en el 88. Tras robo, los isleños montaron una contra en superioridad. Cristopher hizo penalti a Luis Alberto. Marcó otra ves Diego. El Céltiga es tercero con 8 puntos.