El Céltiga regresa a A Lomba cinco años después con seis exarosistas en sus filas

Cinco años después el Céltiga regresa al campo de A Lomba para medirse al Arosa. Lo hace con media docena de exarosistas en sus filas. Empezando por el técnico Edu Charlín, que defendió la camiseta arlequinada en Tercera División hace tres lustros junto al delantero Machu. Nelo, Luis Alberto, Álex Pena, Jonathan y Ramón también jugaron en el club vilagarciano. Incluso el segundo entrenador Beni Otero pasó por la cantera arosista. Para el Céltiga es especial esta visita, será la décima en la historia en partido de liga, la quinta en Tercera División. La última fue en Preferente en marzo de 2012 y se saldó con empate 1-1. De las plantillas actuales, el último precedente lo jugaron en los visitantes Luis Alberto y en los locales Rivas, Julio Rey (siendo juvenil) y un Jonathan Romay que ahora estará en el otro bando.



El centrocampista catoirense llegó al Arosa procedente del A Seca en su segundo año juvenil. El técnico Lino González apostó por él en el primer equipo aún en edad de formación. Se sobrepuso a una grave lesión de rodilla y ascendió con el equipo, disputando una temporada en Tercera. Luego decidió cambiar de aires para tener más protagonismo y se fue al Sanxenxo, donde rindió a gran nivel. Cumple su segunda temporada en A Illa. “Sempre é bonito xogar contra un equipo onde estiveches, nese campo e con esa afección”, dice el centrocampista. “Vai ser o típico derbi con mais intensidade que xogo supoño”. El Céltiga tiene muy estudiado al rival, no en vano el joven técnico Edu Charlín ha visto en numerosas ocasiones al Arosa esta temporada en A Lomba. Los isleños solo han marcado 6 goles menos que el Arosa, pero están 13 puntos por debajo en la clasificación.



un carcamán en el arosa

Óscar Iglesias es el “carcamán infiltrado” en el Arosa. El joven centrocampista isleño se enfrenta el domingo al equipo de su tierra. Su padre Toño fue un futbolista referente en la historia del Céltiga, debutando en el primer equipo con tan solo 15 años. Jugó una temporada en el Arosa, la histórica del ascenso en Olot, el día que se hizo mayor de edad. Óscar disfruta de su primer año sénior, pero es ya su segunda temporada en Tercera, categoría en la que no para de crecer. No solo para él será especial jugar ante sus vecinos. Hugo, Fran Matos y Roberto Pazos pasaron por las filas del cuadro isleño.