El Céltiga sigue al alza y amarga el debut del nuevo técnico del Boiro

El Céltiga sigue al alza y amargó el debut de Víctor Santos en el Boiro con una victoria en Barraña por la mínima. Decidió el tanto de cabeza de Javi al inicio de la segunda parte en una buena jugada por la izquierda de Suso Martínez, que en su regreso a la que fue su casa cuajó un buen partido. Segunda victoria seguida de los isleños y tercera semana sumando y sin encajar, lo que le permite seguir haciendo camino hacia la permanencia y la tranquilidad. El Boiro patina solo siete días después de ganar en O Barco, por lo que vuelve a alejasre del cuarto puesto, se queda ahora a 9 puntos cuando restan 30 en disputa.

Pocos cambios de Víctor Santos en su primer once respecto al que ganó en Calabagueiros. El meta Miguel Dieste fue titular tras el despido esta semana del portugués Juan De Castro. En el Céltiga Manolo Núñez apostó por unn 4-2-3-1, con Nico, Manú Silva y Suso en la línea de tres y Eloy arriba. El Céltiga salió a morder, a no dejar jugar a su rival, y le salió bien. La presión visitante le permitió controlar la primera parte y disponer también de las mejores ocasiones en las botas de Eloy y Nico y sobre todo de Suso Martínez, que en la mejor ocasión no acertó con su vaselina. Al Boiro le costó mucho tener continuidad en su juego, salvo en las asociaciones de Igor y Cano no puso en aprietos a Manu Táboas.

El Céltiga se fue al descanso con la sensación de haber sido superior y tener a su rival contras las cuerdas. Y justo al inicio de la segunda encontró lo que necesitaba para ratificar su percepción. Suso Martínez gambeteó en la banda izquierda hasta que se sacó un centro que cabeceó al fondo de la red el centrocampista Javi llegando desde atrás. Con el 0-1 reaccionó el Boiro, que por fin se activó. El Céltiga fue cediendo espacio, su presión bajó y juntó líneas cerca del área de Manu Táboas donde pasó a realizar su trabajo en la segunda mitad. El Boiro abrió el campo, aunque le costó meterle mano a un rival muy bien organizado en defensa. Como sucedió hace siete días ante el Vilalbés, el equipo isleño supo competir con el marcador a favor. Las mejores opciones locales llegaron en remates de Yahvé y Fajardo. Santos dio entrada a Alberto Liñán y Miki para dar más frescura a su ataque, y es que el dominio no se tradujo en ocasiones claras. El Céltiga desaprovechó sus opciones de contraatacar al elegir mal en el último pase.

En los últimos minutos el empuje del Boiro fue mayor, ya con balones bombeados. Así, en el tiempo de aumento y tras una prolongación Igor envió su remate contra el larguero. Fue la última opción. El Boiro vuelve a caer en casa, son ya cuatro derrotas seguidas ante sus aficionados, por lo que sus opciones de llegar al play-off se complican. El Céltiga alcanza los 33 puntos, sigue al alza. l