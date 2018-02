El Céltiga supo competir

El Céltiga sacó adelante ayer otro partido importante en el Salvador Otero al ganar al Racing Vilalbés merced a un gol de Manu al inicio de la segunda parte. El equipo de Manolo Núñez alcanza los 30 puntos y continúa haciendo camino hacia una salvación que se encarece a medida que avanza el campeonato.

La primera parte fue bastante táctica, sin apenas llegadas ni ocasiones. Con sus delanteros lesionados, los locales utilizaron a Eloy en punta y Núñez dio absoluta libertad a Suso Martínez, que aparecía por todas las partes del campo para crear juego.



Unn disparo del lateral zurdo David Buyo superado el cuarto de hora que salió pegado al palo fue el único aviso en el primer tiempo del candidato al play-off. El Vilalbés no tuvo demasiados espacios para hacer lo que más le gusta, atacar en transiciones rápidas. Tampoco a balón parado pudo meterle mano a un Céltiga cada vez más concienciado y concentrado en ese tipo de acciones.



El Céltiga perdió por lesión a Capi justo antes del descanso, cuando recibió un golpe al tratar de evitar un gol de Javier Varela en una jugada que ya estaba anulada por el colegiado. Justo al inicio de la segunda parte Manolo Núñez tuvo que hacer un segundo cambio obligado, ya que el lateral zurdo Christian no pudo continuar por lesión. Entró Jacobo Tato y el entrenador ourensano reubicó piezas. Los dos jugadores que entraron desde el banquillo fueron los protagonistas del gol. El ex del Negreira puso un segundo balón tras un saque de esquina que remató de cabeza Manu al fondo de la red.

Con el 1-0 al Vilalbés no le quedó más remedio que arriesgar. Su técnico Óscar Gilsanz dio entrada a Pablo Vivero y Álex Pérez. Este último fue protagonista nada más salir de la mejor ocasión de los lucenses, pero su remate se estrelló en el poste.



En la última media hora el Vilalbés tomó la iniciativa en el juego de forma clara y los isleños se dedicaron a juntar líneas, defender y salir a la contra. Hubo ocasiones para ambos. Eloy tuvo el 2-0 y en el otro área Rubén Gómez no pudo superar en el mano a mano a Manu Táboas. El Vilalbés aún tuvo otra ocasión clara por mediación de Aarón, pero no acertó en su remate en el segundo palo.

Como sucedió en el partido de ida, con mucho trabajo y bastante fortuna, el Céltiga volvió a derrotar al Vilalbés y suma por segunda semana consecutiva con lo que sigue haciendo camino a la permanencia.

La próxima jornada el equipo de Manolo Núñpez visitará el campo de Barraña para medirse al Boiro en un derbi arousano con muchos alicientes.