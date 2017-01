Un Cerceda sin fisuras guiado por Uxío frena al Arosa

El gozo en un pozo, al menos de momento. El Cerceda descabalgó ayer al Arosa de la cuarta plaza al ganar 2-0 en O Roxo. Resultado justo en líneas generales. Los locales fueron mejores, en intensidad, determinación y finalización en las áreas. Contar con un futbolista como el pichichi Uxío, autor del primer tanto al inicio del segundo tiempo y asistente del segundo ya al final, ayuda. Y mucho. También el trabajo realizado en el centro del campo por futbolistas como Uzal, Agulló y sobre todo Edu. Músculo y clase. Eso tuvo delante ayer el Arosa. Y no pudo, aunque lo intentó. El partido fue muy cerrado hasta el 1-0. Luego una historia diferente. Posesión sin remate visitante y contras letales locales. En O Roxo se queda la cuarta plaza, el golaverage particular y la sensación de que soñar con el play-off será muy caro dada la envergadura de los rivales directos.

Jorge Otero lo vio venir con su alineación. Sacrificó a Manu Justo y Julio Rey, poniendo velocidad por fuera con Eloy y Sylla, y buscando consistencia por dentro con Sidibé, Óscar y Sergio. La batalla se libró ahí, en la medular. La ganaron los locales. La primera parte fue cerrada, sin apenas ocasiones y con los dos equipos presionando bien al rival para no dejar espacios. El Cerceda dificultó el juego del Arosa en la medular. El Arosa no estuvo cómodo en ningún momento y no pudo hacer secuencias largas de pases en campo contrario. Se encomendó a las contras. El primer disparo a portería llegó en el minuto 12, en una diagonal desde la derecha de Álex Ares cuyo remate despejó Pazos con apuros. La presión alta del Cerceda le permitía tener controlado al Arosa, que en defensa sin embargo no daba facilidades.

Los minutos pasaban, sin espacios para maniobrar ni errores. El primer aviso del Arosa llegó a los 25 minutos. En un robo de Hugo a un pase entre defensas. El delantero visitante lanzó desde 35 metros con Valín adelantando, el balón se perdió por encima del larguero. Acto seguido la tuvo el Cerceda. La mejor del primer tiempo. Llegó por banda Carlos, jugadorazo por la izquierda al nivel de Álex Ares por la derecha. Ganó línea de fondo y centró al primer palo, no llegó Uxío por muy poco.

La fortaleza física de Agulló, Uzal y Edu no dejaba respirar a los medios arosistas. Sergio Santos, en la mediapunta, perseguía sombras y no podía maniobrar. El Cerceda dominaba el partido a partir de ahí. En los últimos minutos del primer tiempo el Arosa al fin se desplegó más y el Cerceda esperó para contragolpear. Llegó entonces la polémica. En el minuto 42. Eloy filtró un pase interior sobre Hugo, que fue agarrado en el borde del área por Juan cuando se quedaba solo ante Valín. El árbitro Alvárez Calderón le perdonó la roja y castigó la acción con amarilla pese a las protestas del banquillo visitante. La falta la lanzó Fran Matos y atrapó Valín abajo sin problemas.

La segunda parte empezó con una buena ocasión local. Tras una acción larga que acabó con un centro de Adrián, que debutaba con los locales, y cabeceó en el segundo palo libre de marca Uzal por encima del larguero. Otero hizo el primer cambio. Julio Rey por Óscar, pero de inmediato llegó el 1-0.En el minuto 57. Un balón largo sobre Uxío, lo bajó con el pecho y lo abrió a la derecha, casi de memoria. Álex Ares se fue en diagonal y remató a portería. El balón tocó en un defensa y quedó suelto en área pequeña para que el propio Uxío marcase a placer.

Empezó entonces otro partido. El Cerceda replegó y se hizo fuerte en defensa. El Arosa pasó a dominar, pero le faltó rematar las acciones de ataque. Salvo un centro chut de Suso Martínez que despejó a córner Valín con problemas, los visitantes no remataron entre los tres palos en la segunda parte. Otero fue moviendo el banquillo buscando mordiente, pero el dominio fue infructuoso. En acciones claras de remate, el Arosa adoleció de determinación. Y en una contra al final llegó la sentencia. Batalla perdida, pero queda mucha guerra todavía.