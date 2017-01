Cerrado el acuerdo con el ansiado ariete, al que solo le falta la baja de su club aragonés

El Arosa cuenta las horas para poder anunciar al fin el fichaje de su ansiado delantero. Si nada se tuerce (el escepticismo se ha apoderado del club tras varias incorporaciones frustradas) el asunto puede quedar cerrado a falta de una semana para que se baje la ventana invernal del mercado de fichajes. Eduardo Carregal, portavoz de la comisión deportiva, no quería desvelar ayer ningún detalle. Cauteloso porque todavía faltaba una cuestión básica, que el futbolista cuente con la baja de su actual club, de la Tercera aragonesa. El acuerdo con el representante del jugador está cerrado. Se trata de un delantero joven, de 23 años, pero con experiencia en categorías superiores. La temporada pasada en Tercera marcó un buen número de goles y en la actual lleva un promedio para acercarse a esas cifras elevadas.

Ayer por la tarde noche todavía no contaba con la carta de libertad debido a unas discrepancias con su actual club, que le adeuda una cantidad económica. En Vilagarcía recelan al optimismo, aunque confían en que se resuelve la situación como así manifestó el representante del fichaje. La búsqueda de delantero se ha convertido en toda una odisea para directivos y técnicos. Las experiencias ocurridas las últimas semanas han sido crueles. El Arosa, que se ha marcado una línea rígida y realista en las cantidades económicas a ofertar, ha visto como se le escaparon media docena de futbolistas con las negociaciones avanzadas. Por eso temen otro varapalo a siete días del cierre del mercado. Si todo sigue su cauce normal, el ansiado fichaje viajará los próximos días hacia tierras gallegas.



diez goles de córner

Pablo Rivas se convirtió el domingo en el máximo goleador del Arosa en liga en lo que va de temporada. Suma 5 tantos. El otro central Aitor Díaz, lleva 3. Otros defensas como Fran Matos y Suso han marcado 2 y 1 respectivamente, mientras que el pivote Sidibé lleva 3. Los jugadores de corte defensivo suman 15 de los 31 goles del Arosa esta temporada. En gran medida porque el equipo está siendo letal a balón parado. Tiene excelentes lanzadores y rematadores. El Arosa ha hecho diana en diez jugadas de córner esta temporada, además ha marcado también en dos faltas laterales. La parte negativa son los penaltis. Sylla falló el domingo el segundo en su cuenta, al que se suma el errado por Cabanyes ante el As Pontes. El Arosa ha marcado un gol (Sylla) en los cuatro penaltis que le señalaron en estos 22 partidos.