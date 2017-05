Changui se marcha “moi agradecido” al Ribadumia

Marcos Yáñez “Changui” anuncia su marcha del Ribadumia tras cuatro temporadas y media en el club aurinegro. El boirense toma esta decisión porque “é o mellor para as dúas partes” y explica que en los últimos meses de liga perdió la ilusión en A Senra, “só estaba desexando que acabase a temporada e que o equipo se salvase, este meses fixéronseme moi longos, eternos”. Cumplidos los 40 años el pasado mes de abril, Changui seguirá jugando al fútbol la próxima temporada, “espero que nun Terceira”. Ya ha recibido alguna llamada, pero “de momento non hai nada pechado”.

El paso de Changui por Ribadumia forma parte ya de la historia del club. Llegó en enero de 2013 con Gabi Leis en el banquillo. En media temporada en Preferente marcó 21 goles, al año siguiente hizo 29 en el ascenso a Tercera. En la categoría nacional fue pichichi durante dos temporadas al marcar 24 goles en cada una. En la actual, pese a estar tres meses sin jugar por un grave problema de salud, acabó con 11 tantos. En total, Changui se marcha tras haber firmado 107 goles en liga con los aurinegros en cuatro temporadas y media. Desde que llegó a Ribadumia, marcó más del 40% de los goles del equipo en liga. Aunque hace tiempo manifestó su intención de acabar su carrera en A Senra, todo cambió hace unos meses. “O fútbol ten estas cousas, deu un xiro e tomei esta decisión”. Prefiere no hacer públicas las razones porque “son cousas que quedan dentro do vestiario e dentro do clube”. Se marcha muy agradecido “ao Ribadumia e a súa afección”, sobre todo tras lo ocurrido esta temporada cuando padeció la enfermedad. “Só teño palabras de agradecemento, o comportamento que tiveron foi de dez”.

Fue el propio problema de salud el que condicionó su rendimiento en la segunda vuelta. “Non é doado estar tres meses sen xogar e coller ritmo, ademáis coincidiu con que o equipo tivo un baixón de xogo e non creaba ocasións, pero non estou descontento con esta temporada”. Tras su ascenso a Tercera, el Noia podría ser uno de los interesados en hacerse con sus servicios. Changui insiste en que “de momento non hai nada” pero dice que le gustaría jugar “nun equipo que esté preto da casa”. l