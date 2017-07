Chapela se va a Alicante y Érik, a la espera de ofertas

El “clan lucense” pierde otro efectivo en el Xuven de cara a la próxima temporada. Adrián Chapela se une a Charles Nkaloulou y no seguirá en Cambados. El Fundación Lucentum Alicante anunció ayer el fichaje del base lucense, que continúa en Plata en uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría. Chapela militó en el Xuven las dos últimas temporadas, convirtiéndose en un jugador importante tanto para Miguel Ángel Hoyo como para Manu Santos. “Quería ir a un grande de la categoría, cuando me llamó Alicante consideré que era la opción idónea”, explica “Chape”. Se va a un club con “expectativas de ascender a Leb Oro en una ciudad que respira baloncesto”, por eso entiende que “es una buena opción para crecer como jugador”.

Realiza una valoración “muy positiva” de estos dos años en Cambados, en los que formó parte del “clan lucense” del equipo amarillo en la pista, primero junto a los hermanos Quintela y luego junto a Charles y Érik. “Llegué a Cambados tras dos temporadas sin apenas minutos y recuperé la esencia de mi juego, la soltura y la alegría, creo que he dado un salto físicamente muy importante. Estoy muy agradecido a todo el club, no tengo ningún pero de nada”. En la cuarta jornada de liga, el 21 de octubre, Chapela volverá a O Pombal, esta vez como visitante.

El que todavía no tiene decidido el futuro es Érik Quintela, parte importante del “clan” y capitán del equipo cambadés. “Estoy entre el Xuven o alguna otra opción de Oro que preguntó, pero no hay nada concreto”. Al mayor de los Quintela le están gustando los movimientos que está haciendo el Xuven en el mercado. “Al principio no me acababa de convencer, pero ahora he visto que están haciendo muy bien las cosas, seguro que no va a ser un paso atrás, es un proyecto sólido, atractivo a nivel deportivo, los nombres que manejan son jugadores que lo puedan hacer bien en la liga”.

La continuidad de Érik está en el aire y el Xuven parece dispuesto a esperar por su capitán. “Se están portando bien”, dice el jugador.