Choque de trenes en A Lomba con el play-off en disputa

Choque de trenes en A Lomba. El Arosa, el único equipo que no ha perdido en casa, recibe al Bergantiños, el único que está invicto en la segunda vuelta. Solo cuatro puntos separan a ambos, que forman parte del sexteto que pelea por las tres plazas de play-off que permanecen abiertas, ya con el Deportivo B bastante distanciado en el liderato. El Bergantiños no tiene margen de error. Su remontada está siendo espectacular. Lleva trece jornadas seguidas puntuando, por eso solo el líder le supera en registros en los tres últimos meses.



Los de Carballo se reforzaron además en el mercado inverbal con ex Primera División Jónatan Valle (Racing de Santander, Málaga o Rubín Kazán entre otros). Más madera para una plantilla hecha para colarse en el play-off con las incorporaciones de jugadores como Iago López (Deportivo B), Granada (Cerceda), Jorge Sáez (Avilés), Iago Blanco (Vilalbés) o Rodri Alonso (Barco). Experiencia y calidad sumada a un plantel que lo pasó mal la temporada anterior tras empezar con miras muy altas y acabar salvándose in extremis.



El Arosa está herido en su amor propio tras la goleada encajada en San Lázaro. Jorge Otero tiene las ausencias de Suso Martínez, Manu Justo y Aitor Díaz. El técnico pide valentía y personalidad a los suyos en un duelo de máxima dificultad. A Lomba es un fortín donde el equipo sacó adelante sus últimas seis partidos. Hacerlo esta tarde significa volver a coger impulso en la carrera hacia el play-off, ya que dejaría a un rival muy lejos a falta de seis encuentros.



“Rival compacto”

Jorge Otero habla del Bergantiños, que ganó al Arosa 2-0 en la primera vuelta en As Eiroas, como “un rival de muy buenos jugadores, muy compacto, que lleven esa racha no es casualidad”. Los de Carballo apuesta por un juego muy vertical, siempre con dos puntas. El Arosa tratará de imponer su estilo y mantener un ritmo alto todo el duelo, ayudado por su afición, que lleva casi un año sin ver perder a su equipo en A Lomba en Tercera División. l