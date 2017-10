Chufi: "Si tengo que jugar para ayudar al club, lo haré"

Alberto Rodríguez “Chufi” estuvo vestido de corto en el banquillo el sábado en Murcia en el debut del Xuven, dispuesto a jugar si fuese necesario durante el partido. Aunque es entrenador ayudante de Chiqui Barros, tiene licencia de jugador por cuestiones de cupos. Con Bernard Morena todavía en Costa de Marfil a la espera de tener el permiso de Inspección de Trabajo para poder viajar, Chufi se entrena desde la semana pasada como cuarto pívot para ayudar en diferentes ejercicios durante las sesiones.

Una decisión que tomó en consenso con Chiqui Barros. “Mi idea siempre ha sido echar una mano en todo lo que se me ha pedido en el club, el tema de Bernard está enquistado y no podemos estar con tres pívots, de ahí que hablamos Chiqui y yo el tema para ayudar en los entrenamientos”. Alberto se retiró hace dos campañas, a sus 42 años evidentemente no tiene ritmo de competición. “Jugar me costaría, pero sería la última opción, el puesto está muy bien cubierto, si en último caso tengo que salir a echar el hígado dos minutos lo haré”, comenta, “arrimaré el hombro, pero esa opción es la última”.

Su mente funciona acorde a su nueva responsabilidad como entrenador. Chufi realiza su análisis de la derrota en Murcia. “Teníamos muy claro lo que había que hacer pero no entramos bien en el partido y cedimos un cuarto, así es muy difícil después, los otros tres cuartos fueron muy competidos y estamos contentos porque el equipo se rehizo y dio la cara, pero no es la primera vez que nos pasa”. Ocurrió en pretemporada en la Copa Galicia ante el Breogán, cuando un pésimo primer cuarto condicionó el marcador. “Hay que entrar mentalmente como debemos al partido”. Como ex pívot, cree que hay buenos jugadores en el equipo en el juego interior. Sobre Jawara, el último en llegar, Alberto considera que le faltan entrenamientos para coger el tono, “esta semana con 6 o 7 sesiones cogerá ritmo de cara el sábado”, que llegará Arcos Albacete a O Pombal.