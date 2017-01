El CLB saca pecho en casa

Como si se tratase de un mítico grupo de rock, el CLB Vilagarcía abarrotó el pasado fin de semana el pabellón de Fontecarmoa con motivo de la presentación de todos sus equipos, acto con el que reunieron, entre familiares, jugadores y seguidores, a cerca de un millar de personas.

El presidente del club, Isidoro Canabal, explicaba ayer los motivos para elegir estas fechas tan cercanas a la Navidad, así como el cambio de ubicación para celebrar el acto: “Decidimos hacerlo en Fontecarmoa porque los últimos años fue muy difícil meter a tanta gente en el Auditorio. Además, era complicado que todos estuvieran libres, por eso escogimos estas fechas, aprovechando que no había liga”.

Y el espectáculo no defraudó. Las familias disfrutaron de una presentación en la que, uno a uno y equipo por equipo, se fue dando paso a cada jugador, hasta que todos terminaron formando sobre la pista las letras del club: CLB. Entre 500 y 600 asistentes se sumaron a casi 500 baloncestistas de todas las categorías, creando un gran ambiente en un pabellón a rebosar: “Nuestro objetivo era que no se convirtiera en algo muy pesado, dado que eran unos 38 equipos, y creo que lo conseguimos”, explicó Isidoro Canabal. Además de la cantera también se contó con la presencia del Cortegada, los tres equipos autonómicos (de Primera, Tercera masculino y Segunda femenino). Asimismo, acudieron los que sí forman parte del CLB: Los cuatro equipos junior (dos masculinos y dos femeninos, entre los 16 y los 17 años); los cuatro cadetes (14-15 años); entre seis y siete infantiles (12-13); otros tantos minibasket (11-12) y preminibasket (7-8-9-10 años). Además, formaron parte también del evento todas las escuelas (Caldas, Cuntis, Tremoedo, Carril y Vilagarcía), sumando un total de 80 o 90 pequeños hasta los cuatro años.



música y fotos de familia

Además de presentar a todos los jugadores del CLB y que sus familias pudieran disfrutar de un acto tan emotivo, también hubo tiempo para inmortalizar estos momentos. Tras ir nombrando uno a uno a cada deportista, estos salieron a la pista, saludaron y se sacaron las fotos de rigor. Finalmente, con todos juntos, se realizó la instantánea de familia.

Además, el acto, de una hora de duración, estuvo amenizado con música, que corrió a cargo del grupo de pop-rock TNT, formado por baloncestistas del club. En este punto, Canabal quiso agradecer la presencia de los principales patrocinadores del club, como Kemegal, A Banca o la Obra Social de La Caixa, así como de Musical Duende, quien colaboró con la megafonía y el equipo de sonido.



madrina excepcional

Como gran novedad y sorpresa, fue nombrada madrina de la temporada la hasta ahora jugadora y capitana del Cortegada, Montse Gilabert, que este año ejerce como entrenadora oficial del CLB. Isidoro Canabal comentó sobre este particular la gran alegría que supuso para la directiva que los propios técnicos sugiriesen que Gilabert amadrinase la temporada. Asimismo, expresó su satisfacción por poder contar con ella en el club: “Ayuda muchísimo, es una apasionada”. La deportista recibió un ramo de flores durante el acto, al que acudió también el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.