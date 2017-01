Los clubes solicitan usar la calle lateral por la seguridad de los niños

Directivos y técnicos de los Clubes Natación y Salvamento de Vilagarcía solicitan al Concello la revisión del convenio de utilización de la piscina municipal con la empresa Serviocio. Demandan una solución a los problemas que están sufriendo para asegurar la supervivencia de la entidad. Sus 25 nadadores de categoría promesa (de 6 a 8 años de edad) solo pueden utilizar la calle central de la piscina en sus entrenamientos, lo que dificulta no solo la enseñanza por parte de los entrenadores, sino también la asistencia y seguridad “para llegar a ellos con la debida diligencia”. Así se lo transmitieron al edil de Deportes Argimiro Serén en una reunión la pasada semana, solicitando el cambio de una calle central por una lateral, algo que impide el citado convenio.

“Este cambio de calle, no supone aumento de la cantidad que abonan los clubes por uso de la instalación municipal”, explican, pero sirve para “adecuar la formación de la base de ambos a terminos adecuados de seguridad y progreso de los más pequeños”. En la reunión también trasladaron al presidente de la Fundación de Deportes la solicitud de crear una escuela municipal de Natación y Salvamento tal como existe con otras disciplinas en Vilagarcía. Ambos clubes quedaron emplazados a una segunda reunión que tendrá lugar la proxima semana.

Desde hace varias temporadas los clubes vienen solicitando un cambio en el convenio actual entre el Concello y la empresa Serviocio que regula la utilización de la piscina por parte los clubes. Demandan adecuar el uso de la instalación municipal al contexto presente, ya que la concesión administrativa se remonta 13 años atrás, cuando todavía no existían ni el Club Natación ni el Club Salvamento Vilagarcía. Los clubes piden voluntad para modificar el uso de la calle, pasando de la central a la lateral por razones de seguridad y formación.