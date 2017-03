Competición de récord para el Soho

La temporada 2016-2017 está siendo sin duda la del Soho Cambados, equipo de 2ª Galicia. No sólo llevan ganados 19 de 23 partidos (habiendo perdido solamente uno y empatado tres), los mejores datos de las distintas categorías, sino que también son los únicos que ya han sobrepasado la barrera de los 60 puntos y cuentan con 104 goles a favor. En ese dato, sin embargo, son superados por el Pazo da Golpilleira, que tiene 109 y es quinto en 1ª Galicia. La pasada jornada, el Soho ganó por 2-0 al Bar Santiaguiño. En este grupo destaca también el 6-2 del Cafetería Vilariño al Catoira y el 12-0 del Romai Viveiros al Joyería Groba.



En 1ª de la Liga de la Federación Gallega, el Xeve ha arrebatado virtualmente la tercera posición al Vilalonga (que descansó), mientras que Viajes InterRías mantiene el liderato tras ganar 1-0 al Caldas, su inmediato perseguidor. En el grupo 1 de la Asociación de Veteranos Netos da Coca no cede ni un milímetro tras imponerse por 1-5 al Poio. El Merendero Marín le sigue a dos puntos tras el 0-8 frente a O Verduxo. En el 2A el Lérez amplía la ventaja con el Arcade (que descansó) hasta los 7 puntos tras ganar al Fátima 1-2.



Cambio de líder en el 2B. El Raxó arrebata la posición al Bodegón J.I tras su 1-0 ante el San Adrián y el empate de los hasta ahora líderes. Sin cambios en el 3A con el Terras do Umia en la cumbre y ampliando la ventaja sobre el Monteporreiro a 9 puntos después del 0-1 en el choque que enfrentó a ambos. A Peneda recupera el liderato en el 3B con el 0-5 frente al Mourente, aunque de cerca le sigue el Idago Cal Barral, que se impuso por 0-7 al Peña Tronco.