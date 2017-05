Con la cabeza bien alta

El Cambados CEV 2017 puso fin ayer a la temporada al caer en el cuarto partido del play-off de ascenso ante el Fragata Morón 75-70, por lo que los sevillanos pasan a semifinales al imponerse en la serie 3-1. Un final que no empaña una temporada memorable del conjunto de Manu Santos, la mejor de la historia del Xuven.



El partido, en el que forzó Charles para jugar a pesar de de tener una rodilla inflamada y anotó 19 puntos, empezó con un Xuven que salió co nla lección aprendida de los dos duelos anteriores en los que no encontró el ritmo y la fluidez que fue seña de identidad del equipo a lo largo de la temporada. Tres triples en los primeros compases y la actividad defensiva le permitían cobrar las primeras ventajas. Morón cargaba el rebote de ataque para intentar que el Xuven no pudiera asentarse en su estilo de juego. Aun así el 1º cuarto fue de dominio amarillo y se cerró con una ventaja de 4 puntos para los visitantes (15-19).



El 2º cuarto se convertiría en el periodo clave. El parcial de 21-7 de este cuarto le pondría las cosas muy difíciles al cuadro arousano de cara al segundo tiempo. Un parcial de salida de Morón de 9-0 con tres triples obligó a Manu Santos a pedir tiempo muerto. La reanudación del juego no mejoró las cosas para los visitantes. El parcial seguía abierto y aumentando. En ataque el Xuven tenía problemas ante la mayor intensidad y agresividad de los locales y no sacaba provecho de las situaciones de “missmatch” de sus jugadores interiores ante la defensa de cambio de Morón en los bloqueos directos. Detrás tenía problemas ante el acierto local. 28-19 en el marcador mediado el cuarto y parcial de 13-0. De ahí al final el Xuven frenó la sangría y evitó que la diferencia siguiese en aumento para llegar al deseado periodo de descanso con un 36-26 en el marcador.



Tras unos minutos de cierta igualdad en la reanudación del partido, el Xuven consiguió reducir la diferencia a 5 puntos (41-36 y posteriormente 43-38) pero rápidamente contestó Morón con dos triples que elevó la diferencia por encima de la decena 49-38. Las diferencias se estabilizaron durante unos minutos entre los 8 y 10 puntos para los locales pero un arreón en los minutos finales de los amarillos les acercó a 3 puntos (53-50) Un triple de Gaffaney en el postrero ataque del cuarto dejaba el marcador en 56-50 y al Xuven de nuevo en la pelea.

Se inició el periodo final con un triple de Morón contestado por otro de Mauri Cheda y nuevamente Morón sumó desde el 6,75 (62-53).

Entonces apareció nuevamente la mejor versión defensiva del Xuven que le permitió encontrase con su estilo de baloncesto. Con un 0-10 de parcial se pasó del 62-53 a un 62 iguales tras un tiro en suspensión anotado por Chapela. Cada reacción del Xuven fue contestada por Morón, que encadenó dos triples para volver a poner 6 puntos de distancia (68-62).



A minuto y medio del final, el Xuven igualó el duelo, que se decidió en un cara o cruz en el que el triple de Érik no entró y al Xuven se le escapó un rebote y la opción de tener balón para forzar al menos la prórroga.