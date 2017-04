El Cortegada debuta en León ante el Sant Adriá

El Kemegal Cortegada debutará el jueves 20 a las 12:30 horas ante el Sant Adriá en la fase de ascenso a Liga Femenina que se disputará en León, donde ayer se celebró el sorteo de horarios. El duelo entre vilagarcianas y catalanas, terceras y segundas del grupo A de LF2, abrirá el torneo. El segundo día el Cortegada jugará a las 16 horas ante el Ynsadiet Leganés, cuarto clasificado en liga regular del grupo B. Mientras que cerrará la fase de grupos el sábado a las 12:45 horas ante el campeón de liga del Grupo B, el CB Clarinos Ciudad de los Adelantados. En el otro grupo se medirán normalmente en horario de tarde Aros León, Movistar Estudiantes, Pacisa Alcobendas y Linkia Joventut. Los dos primeros de cada grupo se cruzarán en las finales por el ascenso el domingo. El primero del grupo del Cortegada jugará contra el segundo del grupo del anfitrión a las 18.30 horas, mientras que el otro duelo será a las 16 horas.



Conocidos todos los rivales y el sorteo, Rubén Domínguez considera que hay tres equipos que parten como favoritos. Apunta a Aros León “organizador y que ha estado todo el año en la parte alta de la clasificación”, a Alcobendas y a CB Clarinos porque “están hechos para intentar ascender”. Pese a eso, el entrenador cree que la fase será “muy igualada porque no creo que haya un equipo que marcase mucha distancia en su liga”. El sábado el Cortegada estuvo muy cerca de ganar a Aros a pesar de jugar sin Davorka Balic debido a un leve esguince de tobillo. El Cortegada preparará en estos diez días a conciencia su cita con el Sant Adriá. “Creo que debemos centrarnos en el primero porque es un muy importante, no podemos pensar en que tenemos tres partidos en tres días y hacer cuentas ni ahorrarnos nada, hay que jugar cada partido como si fuese el último, con concentración y deseo, para avanzar y llegar con opciones de meterte entre los dos primeros de grupo”. Y es que el Cortegada no quiere ir de paseo a León. l