El Cortegada no renuncia a alzarse hoy con su cuarta Copa de Galicia

El Kemegal Cortegada se enfrenta esta tarde a las 19:30 horas en el pabellón de Navia en Vigo al Universitario de Ferrol en la final de la trigésima edición de la Copa de Galicia de baloncesto. Un torneo que han ganado los tres últimos años las ferrolanas, que afrontan su tercera temporada seguida en Liga Femenina. Parten por tanto como favoritas, pero las vilagarcianas, tras apear a Arxil y Celta en los últimos nueve días, esperan dar la cara y la sorpresa. El club vilagarciano busca su póker particular tras los títulos logrados en 2003, 2010 y 2012. Aún sabiendo la dificultad del rival, pero “muy ilusionados por haber llegado hasta el último peldaño de una competición en la que si perdías ya no tenías ninguna oportunidad”, explica Rubén Domínguez.

Para el Universitario de Ferrol será su primer partido de una pretemporada iniciada de forma inicial el día 1 de septiembre. El técnico Lino López conserva el bloque de jugadoras nacionales con las que por segundo año consecutivo consiguió la permanencia en LF. Se trata de la base Ana Suárez, la escolta Patricia Cabrera, las aleros María Pérez Araujo y Carmen Fernández y la pívot Bea Sánchez. A todas ellas se les suma esta temporada la alero murciana Ani Calvo, que llega procedente del Man Filter Zaragoza. Perdió por contra a la madrileña Laura Quevedo, su mejor jugadora la temporada pasada que se colgó al plata en los Juegos de Río con la Selección Absoluta.

En cuanto a las extranjeras, continúa la base finlandesa Vilma Kesanen y ficharon dos norteamericanas. Son Shacobia Barbee y Megan Podkova. Para ambas será su primera experiencia en Europa y llegan dispuestas a dar un salto de calidad al equipo para luchar por meterse en el play-off (lo disputan 6 equipos esta temporada).

“Siempre hay opciones de ganar a un partido y ahora en pretemporada con los equipos sin demasiado rodaje todavía más”, dice Rubén Domínguez. “Tenemos que ser muy regulares todo el tiempo. No vamos a arriesgar si hay algún problema físico porque estamos en pretemporada y es nuestro tercer partido en muy pocos días”.

La alero croata Davorka Bali llegará el domingo a Vilagarcía, por lo que el equipo estará al completo para continuar la pretemporada la próxima semana.