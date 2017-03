El Cortegada pretende “jugar con mucha energía” frente al Celta

El Kemegal Cortegada recibe esta tarde a las 19.30 horas al RC Celta Zorka en Fontecarmoa en un nuevo derbi provincial en LF2, en el que las locales quieren dar el penúltimo paso para sellar su pase matemático a la fase de ascenso. Las viguesas en cambio, ya sin opciones de ser cuartos, afrontan la cita sin presión y con ganas de sorprender a las de Rubén Domínguez al igual que en la primera vuelta. Una ex del Cortegada, Ylenia Manzanares, lidera al conjunto vigués. La alero riojana promedia 10,5 puntos y 11,5 rebotes por partido, además suma en todos los apartados del juego y valora 23,2 de media. Está secundada por las nigerianas Okoye (13,1 puntos) y Alaeze-Dinma (10,7 puntos). Por su parte, Cristina Loureiro abandonó el club hace unas semanas por motivos personales.

“Ha sido una semana más corta de lo habitual, algo que necesitábamos”, explica Rubén Domínguez, que cuenta con toda la plantilla y no descarta acabar segundo. “Quedan partidos y hay que pelear por acabar lo más arriba posible”. Acerca del Celta, el vigués dice que “empezó con dificultades pero en la segunda vuelta sobre todo en casa es muy competitivo”, por eso habla de “jugar con mucha energía porque es un buen equipo, físico, e intentar que nuestras jugadoras a nivel ofensivo se imponga”. El Kemegal Cortegada ha logrado una regularidad y fiabilidad en su juego gracias “al buen nivel defensivo, al orden y a las ganas”. Para sumar la decimoquinta victoria consecutiva, el entrenador local apela al esfuerzo para “dificultar al máximo su juego y no permitir canastas fáciles”. Además pide “ser muy sólidas y dominar el rebote”. La motivación, al ser un derbi, será un factor a tener en cuenta en ambos bandos.