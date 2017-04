CR Vilaxoán y CN Riveira, subcampeones de España

Finalizó ayer en Sestao el Campeonato de España de Bateles con sabor agridulce para los representantes arousanos. El mejor resultado lo cosecharon los infantiles del CR Vilaxoán y las Absolutas de Náutico de Riveira, que se hicieron con el subcampeonato. Además, el barco sénior femenino de Mecos también se subió al podio al terminar tercero, llevándose el bronce. Se espera ayer más viento en la dársena de la Benedicta, unas condiciones que podrían favorecer los intereses de los bateles de Vilaxoán. El club que preside Gelo Tarrío fue la gran atracción del campeonato, al presentarse con cinco tripulaciones y al colar a tres de ellas en las finales de ayer. Sin embargo, la fortuna en cuanto a las condiciones no se aliaron con los arousanos en las diferentes finales.



En Promesas se proclamó campeón de España Orio con un tiempo de 5:18.23 en una final sin representación arousana. En juvenil femenino Tirán se llevó la bandera con al ganar la regata marcando un registro de 10:47.64. El CR Vilaxoán fue descalificado cuando se encontraba luchando por las medallas. En la prueba absoluta femenina, Pasai cumplió los pronósticos tras su exhibición del sábado y se impuso con un tiempo de 10:09.35, en segundo lugar entró Náutico de Riveira a trece segundos, mientras que Mecos fue tercero a 27 segundos del ganador. CR Vilaxoán acabó el Nacional en el quinto puesto por detrás de Deustuko.



Pruebas masculinas

En cuanto a las finales masculina, en infantiles el CR Vilaxoán, que llegaba como campeón gallego y tras ganar su tanda el sábado con el mejor tiempo de entre todos los participantes. Solo a tres segundos se quedaron los arousanos del título nacional que se puntó Castro Urdiales con un tiempo de 4:55.32. Vilaxoán realizó una regata de menos a más, llegó cuarto al viraje y luego remontó hasta el segundo puesto pero no pudo llegar hasta Castro. Por su parte Rianxo se quedó fuera del podio por menos de dos segundos, al ser superado por Arkote. Castro también se impuso en cadetes, categoría en la que no hubo representación arousana. En juveniles, el título se vino para Galicia gracias a A Cabana, que se impuso con un tiempo de 9:16.25, por delante de Kaiku. En la final sénior, donde estaban representados los dos clubes de O Grove, la victoria se la apuntó Ziérbena con un tiempo de 8:50.39. Mecos acabó cuarto, a menos de dos segundos del bronce, aventajando con claridad a Amegrove en ocho segundos.



Cerrado el Campeonato de España de bateles, comienza ya la temporada de trainerillas, con regats el próximo fin de semana en O Grove. El Autonómico será en Meira los días 28 y 29 de mayo.