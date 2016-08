Cristóbal rescata al Sanxenxo para tumbar al San Ciprián

El Sanxenxo logró el primer triunfo de la temporada 2016/17 no sin regatear esfuerzos, pues la superioridad manifiesta exhibida por los locales no se reflejó en el marcador hasta el último cuarto de hora, cuando marcó Cristóbal el gol del triunfo ante el Polígono de San Ciprián.

La primera mitad correspondió a lo que se podría esperar de un partido inaugural; igualdad, ambos conjuntos con ganas de agradar, y sin demasiadas ocasiones. Tendría Josiño la más clara para los locales, pero un acertado Alberto evitó el que podría haber sido el 1-0. Posteriormente, sería el visitante Bolaño quien replicase.

Tras la reanudación los sanxenxinos se volcaron, dominando, ahora sí, claramente. Luciano cabeceó un balón al larguero, y a Curri le sacaron un balón debajo de los palos. Parecía que el marcador no iba a moverse hasta que Cristóbal, en un rechace, anotaba el único gol que sin embargo hacía justicia.